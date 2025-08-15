El Principado da luz verde a la construcción del centro para pacientes con ELA de Oviedo por 3,2 millones

Oviedo por fin contará con un centro de vanguardia especializado para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tendrá quince habitaciones, se tratará ... del primero público de España, junto con otro similar previsto para Extremadura, y estará ubicado en el antiguo Materno Infantil del Parque de Invierno. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno autonómico ha adjudicado el contrato de reconversión del edificio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Turing-Ogensa por 2.647.192 euros (3,2 millones de euros si se le suman los impuestos correspondientes), un precio ligeramente más bajo del previsto inicialmente.

A la licitación –tras la autorización de un gasto de 3,3 millones por parte del Consejo de Gobierno para la reforma de las instalaciones– concurrieron cuatro aspirantes. La citada UTE presentó la oferta más ventajosa y el nuevo centro –cuya obra tiene un plazo de diez meses– deberá estar finalizado en junio de 2026. Así, el Ejecutivo autonómico quiere que este equipamiento, en el que se atenderá a las personas en avanzado estado de la enfermedad, así como a sus familiares, sea «una referencia nacional» en la atención a pacientes de ELA.

Según el proyecto, redactado por los arquitectos Miguel Rodenas Mussons y Jesús Olivares Casado, la ejecución de la obra comenzará por la demolición interior del antiguo Centro Materno Infantil «con el objetivo de adecuar el edificio a los nuevos requerimientos funcionales». Eso supondrá la retirada total de los elementos interiores existentes, incluyendo tabiquerías, falsos techos, pavimentos, carpinterías y revestimientos, así como el desmontaje de todas las instalaciones existentes. Además, se llevará a cabo la retirada de la cubierta actual para su posterior sustitución, garantizando su adaptación a las nuevas exigencias normativas y constructivas.

A partir de ahí, como ya informó este diario, tocará adaptar 2.251 metros cuadrados para habilitar las quince habitaciones individuales con aseo en cada una de ellas, zonas comunes, todas ellas adaptadas, como los aseos, recepción, estancia de sala de estar, salón comedor y de televisión, sala de visitas, sala de fisioterapia y gimnasio, terrazas, jardines y patio central, despachos para personal sanitario, vestuarios y sala de estar, zona de personal administrativo y de dirección del centro o sala de reuniones.

Privacidad

Se busca la privacidad con cuidado en la distribución de espacios públicos y privados, evitando vistas cruzadas entre habitaciones y zonas comunes y se garantiza la intimidad dentro de las habitaciones, generando independencia visual incluso entre paciente y persona que desarrolla los cuidados.

La inversión será cofinanciada por el Gobierno del Principado y la Administración estatal: el Ministerio de Derechos Sociales aportará 2.426.196 euros con cargo a los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Consejería de Derechos Sociales sufragará el resto.

Para sacar el proyecto adelante, la consejería y el ministerio suscribieron a finales de 2023 un convenio para crear este centro. Una vez concluidas las obras, el Principado destinará 1.270.000 euros a cubrir los gastos de personal, mantenimiento, equipamiento y suministros. No es lo único. Para contribuir a sufragar los gastos derivados de esta patología, el Ejecutivo regional puso en marcha en año pasado una convocatoria de ayudas que financia con hasta 15.000 euros el coste de artículos ortoprotésicos, el transporte para asistencia sanitaria, los productos farmacéuticos no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud y otras prestaciones complementarias a las que ofrecen el Servicio de Salud del Principado y las mutualidades. Estas subvenciones se conceden sin límite de renta y quedan exentas de tributación.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad de causa desconocida que ocasiona un progresivo deterioro del funcionamiento del sistema neurológico que dirige, regula y mantiene el circuito sensoriomotor. Por ello, afecta a la capacidad para moverse y relacionarse con el entorno de manera independiente. Pese a su escasa prevalencia, constituye una grave afectación en la salud por su gravedad y por la importante implicación que supone para las personas afectadas, sus familias y allegados.

Ley ELA

Mientras tanto, el Gobierno central tiene deberes por delante. El Ministerio de Sanidad cuenta ya con el borrador del real decreto que fija los criterios que permitirán extender los beneficios de la conocida como ley ELA a otros españoles con patologías incurables, que les causan una invalidez severa y que los abocan a una muy corta esperanza de vida. Enfermos que precisan, como los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica, de la concesión acelerada de ayudas y de cuidados especializados e integrales a domicilio por la gravedad del proceso y la rápida evolución.