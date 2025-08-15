El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El antiguo Materno Infantil del Parque de Invierno se convertirá en un centro para pacientes con ELA. Mario Rojas

El Principado da luz verde a la construcción del centro para pacientes con ELA de Oviedo por 3,2 millones

La Consejería de Derechos Sociales adjudica la reconversión del Materno Infantil del Parque de Invierno a Turing-Ogensa y las obras durarán diez meses

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 15 de agosto 2025, 22:34

Oviedo por fin contará con un centro de vanguardia especializado para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Tendrá quince habitaciones, se tratará ... del primero público de España, junto con otro similar previsto para Extremadura, y estará ubicado en el antiguo Materno Infantil del Parque de Invierno. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno autonómico ha adjudicado el contrato de reconversión del edificio a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Turing-Ogensa por 2.647.192 euros (3,2 millones de euros si se le suman los impuestos correspondientes), un precio ligeramente más bajo del previsto inicialmente.

