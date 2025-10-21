El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La entrada al centro social de Ciudad Naranco. Juan Carlos Román
Equipamiento de Oviedo

Cierra la biblioteca de Ciudad Naranco por las obras para reformar el centro social

Trabajadores del plan de empleo de Oviedo se encargarán de la remodelación, presupuestada en un millón de euros

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 21 de octubre 2025, 08:27

Los vecinos de Ciudad Naranco se encontrarán cerrada la biblioteca municipal desde este martes y hasta «nuevo aviso», así que para devolver libros pueden ... acudir a otro de los once equipamientos públicos ovetenses. La razón son las obras de remodelación integral del centro social Javier Blanco, situado en la calle Fernández de Oviedo, según informa el Consistorio de Oviedo. Se extenderá durante los próximos meses –el plazo estimado es de un año–.

