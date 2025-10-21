Cierra la biblioteca de Ciudad Naranco por las obras para reformar el centro social

Los vecinos de Ciudad Naranco se encontrarán cerrada la biblioteca municipal desde este martes y hasta «nuevo aviso», así que para devolver libros pueden ... acudir a otro de los once equipamientos públicos ovetenses. La razón son las obras de remodelación integral del centro social Javier Blanco, situado en la calle Fernández de Oviedo, según informa el Consistorio de Oviedo. Se extenderá durante los próximos meses –el plazo estimado es de un año–.

El Ayuntamiento confiará a los trabajadores de un plan de empleo para mayores de 30 años el reacondicionamiento del centro social, según avanzó el alcalde, Alfredo Canteli, el pasado mayo. Para ello, el Consistorio invertirá 1.036.539 euros. Entre las mejoras está prevista la habilitación de una gran sala de estudio y la mejora del sistema de iluminación y ventilación, así como la renovación de la zona de la Unidad de Trabajo Social (UTS).

Oviedo recibió hace cuatro meses 3,5 millones de los 18,1 que destinó el Principado para financiar 33 planes de empleo. En la capital asturiana se impartirán doce especialidades formativas a 124 participantes en cuatro talleres: 'Perlavia', 'Caces II', 'Naranco' y 'Oviedo disfruta cultura'. Además de para rehabilitar el centro social de Ciudad Naranco, también se intervendrá en Perlavia y Caces, y «se creará una web de promoción cultural de la ciudad y la realización de diferentes labores de adecuación, pintura, fontanería y electricidad en diversos equipamientos y edificios municipales a lo largo y ancho de la geografía urbana».