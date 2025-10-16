Ciudad Naranco se atasca desde la glorieta de Luis Oliver a la parcela de las pistas de atletismo

Eran cerca de las ocho de la mañana de este miércoles y una larga hilera de coches que trataban de acceder desde Ciudad Naranco a ... Luis Oliver se extendía hasta la parcela del antiguo spa de Oviedo. El inicio de las obras de reforma de la glorieta, que ha supuesto el corte del carril de acceso al barrio por la calle Ernesto Winter Blanco, ya ha comenzado a generar importantes atascos a las horas puntas. La Policía Local, tal y como había anunciado un día antes el comisario, Javier Lozano, se encargó de controlar los principales focos calientes, agravados por la presencia tanto de usuarios habituales de la vía como de los vehículos de transporte escolar que se encargan de llevar (y traer) a los alumnos de los distintos centros. El máximo responsable del cuerpo municipal había pedido «paciencia» a los vecinos y estos están respondiendo de forma positiva.

Al menos, así lo hizo el alcalde de barrio de Ciudad Naranco, Esteban Morales. «Como cualquier obra nueva tiene que haber atascos al principio, pero es para mejor». Así, valoró positivamente que los agentes de Seguridad Ciudadana estén «todo el tiempo moviendo el tráfico» y dejó claro que las actuaciones de este calibre «tienen un periodo de ejecución: En este caso son 18 meses y será una gran mejora para el barrio». Entre la reforma de la glorieta, las nuevas pistas de atletismo y un Almacenes Industriales sin naves abandonadas en un futuro «va a quedar una zona maravillosa».

Mensaje similar al del presidente de la Asociación de Vecinos Ciudad Naranco Existe, Rubén Fernández. «Los vecinos debemos tener paciencia, los atascos están dentro de lo esperado y lo que está claro es que quienes tienen que tomar las decisiones son los técnicos, no los vecinos», sentenció. Eso sí, la presidenta de Activa Naranco, Marisa Álvarez, agregó a lo anterior que «siempre nos toca a los mismos tener paciencia». La líder vecinal puso el foco en otras cuestiones como la necesidad de aumentar el control en pasos de cebra sin semáforo que ahora asumen una mayor carga de tráfico como el de Jesús Sáenz de Miera e instó a las administraciones a «pensar también en el peatón y no solo en los coches».