El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una hilera de coches en el carril de acceso a la glorieta de Luis Oliver desde Ernesto Winter. Juan Carlos Román
Obras en Oviedo

Ciudad Naranco se atasca desde la glorieta de Luis Oliver a la parcela de las pistas de atletismo

Los vecinos asumen la petición de «paciencia» por parte del Consistorio, pero piden más vigilancia en los pasos de peatones sin semáforo

A. Arce / S. Neira

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:08

Comenta

Eran cerca de las ocho de la mañana de este miércoles y una larga hilera de coches que trataban de acceder desde Ciudad Naranco a ... Luis Oliver se extendía hasta la parcela del antiguo spa de Oviedo. El inicio de las obras de reforma de la glorieta, que ha supuesto el corte del carril de acceso al barrio por la calle Ernesto Winter Blanco, ya ha comenzado a generar importantes atascos a las horas puntas. La Policía Local, tal y como había anunciado un día antes el comisario, Javier Lozano, se encargó de controlar los principales focos calientes, agravados por la presencia tanto de usuarios habituales de la vía como de los vehículos de transporte escolar que se encargan de llevar (y traer) a los alumnos de los distintos centros. El máximo responsable del cuerpo municipal había pedido «paciencia» a los vecinos y estos están respondiendo de forma positiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 Muere José Manuel Espinosa, el defensa del Sporting de Gijón que secó a Maradona
  3. 3 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  4. 4 Detenido por octava vez el hombre que robó y atacó con unas tijeras a una azafata en Avilés
  5. 5 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  6. 6

    El ministro Óscar Puente cierra la puerta al rescate del peaje del Huerna: «El Gobierno no lo puede adoptar»
  7. 7 La mujer que causó un accidente en Llanes este verano triplicaba la tasa de alcoholemia
  8. 8 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro
  9. 9 La nueva etapa de Paunovic fuera del Real Oviedo
  10. 10 Una herida en un incendio en una vivienda del Polígono de Pumarín, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ciudad Naranco se atasca desde la glorieta de Luis Oliver a la parcela de las pistas de atletismo

Ciudad Naranco se atasca desde la glorieta de Luis Oliver a la parcela de las pistas de atletismo