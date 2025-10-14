El Ayuntamiento de Oviedo pide «paciencia» a los vecinos tras el primer corte de tráfico en Luis Oliver

Este martes, la Consejería de Movilidad del Gobierno del Principado de Asturias dio comienzo a las obras de reforma de la glorieta de Luis Oliver ... , en Oviedo, con el corte del tráfico en el carril de acceso a Ciudad Naranco por la calle Ernesto Winter Blanco. Los operarios de la empresa adjudicataria de los trabajos, apoyados por varias patrullas de la Policía Local y bajo la atenta mirada del comisario principal del cuerpo de Seguridad Ciudadana, Javier Lozano, oficiaron el inicio de las actuaciones colocando las barreras de plástico a las doce menos cuarto de la mañana (mañana, miércoles, serán sustituidas por barreras rígidas tipo New Jersey para más seguridad y permanecerán allí al menos durante los dieciocho meses que dure la obra). Allí, los agentes se encargaron de controlar la circulación en la glorieta, en la que se empezaron a formar las primeras aglomeraciones de vehículos tanto en los viales de salida de la AS-II como en el carril descendente de Ernesto Winter Blanco, debido a que los que se incorporan a esta desde Ciudad Naranco ya no cuentan con la salida intermedia que permitía unos segundos para acceder con tiempo suficiente. No obstante, Lozano fue claro en su mensaje. Pidió «paciencia» a los vecinos y usuarios habituales de la vía, y anunció que la presencia policial en la zona será «constante» para garantizar la seguridad.

Esta actuación, ejecutada por el Gobierno del Principado y que cuenta con un presupuesto de unos cuatro millones de euros, persigue la mejora del tráfico en la zona mediante la construcción de un nuevo ramal de acceso directo al barrio desde la autovía. Mientras se realicen, los trabajos conllevarán el cierre del citado carril, aunque sí estará abierto el de bajada. Así, como trayecto alternativo a la circulación de entrada al barrio, la consejería ha dispuesto el acceso por el paso ampliado de Nicolás Soria, donde está previsto que aumente notablemente el flujo de tráfico, en palabras del comisario principal de la Policía Local.

«Este corte está dentro de una planificación muy estudiada. Llevamos meses trabajando con la consejería desde nuestra división de Tráfico y Señalización para que esto se abordara dotando de seguridad al cruce y de la necesaria fluidez, que hay que mantenerla. Somos conscientes de que es un reto, porque vamos a exigir a los vecinos y usuarios que cambien sus hábitos de desplazamiento, pero creemos que finalmente, además de que la obra va a redundar en una accesibilidad para los vecinos y usuarios, se van a cumplir los objetivos. Intentaremos desde el punto de vista de tráfico que estas pequeñas molestias sean superadas a la mayor brevedad y estamos abiertos también a que en función de cuáles son los elementos de tráfico que puedan estar sometidos a variabilidad, interpretarlos y si hay que hacer alguna modificación, se hará. No tenemos ningún tipo de problema en asumirlo», explicó Lozano. Por otro lado, reiteró que la presencia policial será «constante» y que esta será «más intensa en aquellos horarios puntas que ya conocemos, los de mayor acceso tanto de vehículos privados como de transporte escolar y el resto de usuarios». «Esperamos que a base de que los propios vecinos vayan buscando alternativas de acceso a toda la zona afectada vaya disminuyendo ese flujo, pero van a contar con nosotros aquí de forma permanente. También tengo que indicar que tenemos el cruce sometido a videovigilancia permanente a través de dos cámaras que nos indican cuál es el ratio de uso de los carriles. Tenemos plena cobertura», sentenció.

Los vecinos, mientras tanto, se mostraron preocupados por las molestias que la actuación pueda generar y temen que se vivan situaciones de atasco similares a las que se produjeron durante las obras de ampliación del paso bajo el puente de Nicolás Soria. «Era una obra necesaria y que ya se tendría que haber hecho. Llega tarde. Los pifostios ya se formaban todos los días a las horas puntas. Va a haber más atascos que Nicolás Soria. Solo se puede ir por Pepe Cosmen, La Losa o vuelta a la Argañosa hasta que esto no se solucione en año y medio, aunque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace», aventuró José Luis Bermejo, un residente del barrio que pasaba por la zona durante los instantes previos al corte del carril. «Va a haber más atasco todavía y estará todo saturado», advirtió, por su parte, Mario Flórez, también vecino de Ciudad Naranco.

Es por ello que las asociaciones solicitaban al Ayuntamiento como medida provisional habilitar el carril de taxi y autobuses de la calle Pepe Cosmen para el tráfico general. Una medida, eso sí, que podría entorpecer la circulación de los autobuses. Ante esto, el comisario manifestó que no está previsto en un primer momento, aunque sí admitió que el Consistorio podrá modificar sus planteamiento durante el avance de los trabajos. «En principio no está contemplado a corto plazo, pero vamos a evolucionar también en esa materia. Lo que tratamos es de adaptarnos en la realidad en la que se convierta esta obra y si necesitamos modificar la planificación, lo vamos a hacer sin ningún complejo, pero tenemos que estudiar también cómo está resultando en la realidad diaria. De momento ese carril va a permanecer operativo, pero vamos a esperar un poco para ver qué condiciones se dan para alterarlo. Es evidente que no se puede imponer una restricción que pueda afectar a los flujos del transporte colectivo porque también tienen unos horarios que cumplir y unas rutas que seguir, y no se puede alterar de cualquier manera», aseveró, para concluir a renglón seguido instando a los vecinos a «que consideren que esta obra va a redundar en su beneficio y que tengan de alguna manera esa primera paciencia para que todo se pueda desarrollar con normalidad. Del resto nos ocupamos nosotros».

Una obra «necesaria» y «una deuda histórica que se salda con Oviedo», destacaron las fuentes regionales consultadas, reproduciendo las palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su visita hace dos semanas a la zona. También resaltaron que todas las actuaciones comprometidas por la consejería en materia de movilidad en Oviedo, que pasan de los once millones de euros, ya están en marcha o ejecutadas.

Trabajo para la grúa municipal

Otra de las escenas que dejó el inicio de las obras de remodelación de la glorieta de Luis Oliver fue la de la grúa municipal realizando varios viajes llevándose los coches que no habían sido retirados del aparcamiento público ubicado a un lado del hotel Ibis. Las autoridades habían colocado avisos en los días previos advirtiendo que el parking iba a quedar cerrado con el comienzo de los trabajos; sin embargo, varios coches continuaban aparcados allí durante la mañana de este martes, por lo que terminaron siendo trasladados al depósito municipal.