¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
El carril de acceso a Ciudad Naranco, cortado, con las primeras retenciones en la glorieta de Luis Oliver.

El carril de acceso a Ciudad Naranco, cortado, con las primeras retenciones en la glorieta de Luis Oliver. A. Arce

El Ayuntamiento de Oviedo pide «paciencia» a los vecinos tras el primer corte de tráfico en Luis Oliver

El comisario de la Policía Local, Javier Lozano, garantiza que la presencia de agentes en la glorieta para controlar la circulación será «constante» y rechaza habilitar por ahora el carril de taxis y autobuses de la calle Pepe Cosmen para el tráfico del resto de vehículos

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 14 de octubre 2025, 13:49

Comenta

Este martes, la Consejería de Movilidad del Gobierno del Principado de Asturias dio comienzo a las obras de reforma de la glorieta de Luis Oliver ... , en Oviedo, con el corte del tráfico en el carril de acceso a Ciudad Naranco por la calle Ernesto Winter Blanco. Los operarios de la empresa adjudicataria de los trabajos, apoyados por varias patrullas de la Policía Local y bajo la atenta mirada del comisario principal del cuerpo de Seguridad Ciudadana, Javier Lozano, oficiaron el inicio de las actuaciones colocando las barreras de plástico a las doce menos cuarto de la mañana (mañana, miércoles, serán sustituidas por barreras rígidas tipo New Jersey para más seguridad y permanecerán allí al menos durante los dieciocho meses que dure la obra). Allí, los agentes se encargaron de controlar la circulación en la glorieta, en la que se empezaron a formar las primeras aglomeraciones de vehículos tanto en los viales de salida de la AS-II como en el carril descendente de Ernesto Winter Blanco, debido a que los que se incorporan a esta desde Ciudad Naranco ya no cuentan con la salida intermedia que permitía unos segundos para acceder con tiempo suficiente. No obstante, Lozano fue claro en su mensaje. Pidió «paciencia» a los vecinos y usuarios habituales de la vía, y anunció que la presencia policial en la zona será «constante» para garantizar la seguridad.

