«La Consejería de Educación construye centros educativos y no piscinas»

Alberto Arce Oviedo Jueves, 24 de abril 2025, 20:10 Comenta Compartir

«Yo soy la consejera de Educación y no la de Salud. En mi consejería construimos centros educativos y no centros de rehabilitación; son equipamientos ... muy diferentes y ambos muy necesarios, pero yo construyo centros educativos en base a la norma». Esa fue la respuesta de la titular de Educación del Gobierno regional, Lydia Espina, a la pregunta de la diputada María Gloria García (PP) sobre las razones que han llevado al Ejecutivo regional a incluir en el nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao un tanque de 'Hubbard' y no una piscina, como solicitan las familias, durante la comisión del ramo celebrada este jueves en la Junta General. «Debe quedar muy claro que la Consejería de Educación no construye piscinas», sentenció la socialista, quien defendió que el citado tanque 'Hubbard' está presente en otros centros españoles como el Severo Ochoa de Alarcón.

Apenas un día después de que la AMPA del actual centro de Latores presentase por Registro más de quince mil firmas e informes médicos avalando la necesidad de la piscina en favor del alumnado, la consejera rechazó la modificación del proyecto, actualmente en fase de licitación –la presentación de ofertas concluirá en unos pocos días–, para incluir la piscina. «La actual de Latores», ejemplificó Espina, «es una instalación deportiva que en su día no estuvo ni promovida ni construida por el Principado; igual que en el resto de centros educativos de educación especial, que tampoco la tienen», sentenció. Así, continuó explicando que la labor de la consejería es «diseñar centros para educar», no para tratar, por ejemplo, problemas cardiorrespiratorios. «Yo no pondo en duda ningún criterio médico, pero mi responsabilidad es garantizar que se construyen en Asturias equipamientos que aseguran la calidad educativa para el alumnado y le aseguro que este centro lo será; y que alguien me diga que no lo va a ser...». La consejera también criticó lo que a su juicio son las «contradicciones» del PP al denunciar durante meses los retrasos del nuevo centro de Montecerrao «y ahora me pide que cambie un proyecto en periodo de licitación». Por otro lado, advirtió que el diseño final incluye algunas de las aportaciones de las familias como «un equipamiento de cocina adecuado, un doble comedor, una enfermería o ampliar zonas cubiertas vinculadas a espacios libres». Latores No fue la única pregunta al respecto formulada durante la comisión. El diputado Javier Jové (Vox) trajo a colación los «problemas de seguridad» en el actual centro de Latores. La consejera atajó la cuestión manifestando que «es un centro de cincuenta años que no tiene las prestaciones de uno nuevo como el que estamos haciendo, pero no tiene ningún problema de seguridad ni se encuentra en abandono».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión