Condenan a cuatro meses de prisión a nueve personas por las protestas del Reconquista

Pese a que la Fiscalía decidió la semana pasada los cargos, la titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Oviedo ha condenado a cuatro meses de prisión a nueve de las diez personas a las que se imputaba un delito de desórdenes públicos por interrumpir un acto de la Consejería de Industria y Turismo en el hotel de la Reconquista, en protesta por el conflicto laboral en el establecimiento, y ha absuelto a todos de un delito leve de amenazas. La magistrada condena a M. A. A. C., al que identifica como cabecilla del grupo, a una multa de 240 euros por un delito leve de maltrato de obra, por el empujón que propinó a una representante de la dirección del hotel que intentó cerrarles el paso cuando el 11 de enero de 2018. Los acusados trataron de protestar en la presentación de las actividades del Principado en Fitur.

La sentencia no es firme y puede ser apelada ante la Audiencia Provincial. En un comunicado, 'Los Once Solidarios del Reconquista', denuncian haber sido «condenados sin ninguna prueba en base a falsas denuncias y falsos testimonios» y anunciaron que la recurrirán. Sostienen que la magistrada no tenía otra intención que condenarlos, en «una sentencia que busca criminalizar la protesta obrera y social y que huele a la vieja naftalina del franquismo».