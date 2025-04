El Ejecutivo responde que los derribos pondrán fin al vandalismo y los saqueos

Antes de la presentación de la proposición no de ley de los populares, el asunto del viejo HUCA de Oviedo ya había sido motivo ... de un intenso debate en la Comisión de Hacienda durante el punto de información sobre política general en materia de patrimonio y contratación por parte de la directora general del ramo, Cecilia Cachero. Aseguró que las demoliciones de los edificios de titularidad regional en el complejo, de cuya ejecución se encarga la empresa catalana Hercal Diggers por 4,3 millones de euros, «concluirán con la renaturalización de la parcela, permitiendo su recuperación integral para disfrute de los vecinos de El Cristo».

También garantizó que los continuos episodios de vandalismo y saqueos finalizarán «de manera radical» una vez la piqueta haya hecho lo suyo con los inmuebles que van a desaparecer, y recalcó que los robos que aún tienen lugar durante estos días en el complejo, tal y como confirmó EL COMERCIO durante una visita reciente al antiguo HUCA, «no se corresponden con los edificios del Principado», sobre los que Hercal «no ha trasladado incidencias», sino con los de la Tesorería General de la Seguridad Social. Sobre todo, la Residencia, donde no se extienden las tareas de vigilancia y seguridad promovidas por el Principado, y en Maternidad, uno de los que el Gobierno central ha cedido a la Universidad de Oviedo para crear el denominado Campus B de El Cristo.

Reveló que los edificios regionales no cuentan con seguro de daños porque «el Principado no tienen la obligación de tenerlo». «No tiene sentido», agregó, «porque se van a derribar; no hay compañía de seguros que quisiera asegurar eso». Por otra parte, matizó las cifras que ha estado enarbolando el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons sobre el precio de la vigilancia en el viejo HUCA durante los últimos años. «El dato de los 8 millones lo dijo mi consejero (Guillermo Peláez)» y se refiere al periodo entre 2009 y 2024. «En 2009 el antiguo HUCA estaba en pleno funcionamiento y no es lo mismo el área a proteger en ese entonces que el que se estaba protegiendo en 2024». En 2025, anunció, varía, ya que se está en conversaciones con la Universidad para añadir los tres inmuebles adscritos para la ampliación del campus.

Denuncias

Cachero también negó que sólo se haya puesto una denuncia por los saqueos. «Son tres denuncias: En una de ellas está suspendido el juicio, otra no se llevó a juicio porque se recuperó el material y en la primera hay sentencias condenatorias a dos detenidos en las que se resarció al Principado con 200 euros». Es por ello, concluyó, que «nuestro foco tiene que ponerse en las cosas de valor».