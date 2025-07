La abogada Elisa Costales recibió el tradicional collar que marca su inicio como presidenta del Rotary Club de Oviedo durante el transcurso de una ... ceremonia en el hotel de la Reconquista. Su antecesor, el empresario José Piloñeta, le cedió el testigo y marcó la diferencia: «No sólo te conviertes en nuestra presidenta, sino que haces historia al ser la presidenta más joven que ha tenido un club rotario en España». «Es la prueba –continuó– de que nuestro club es dinámico, valiente y mira hacia adelante. Tu juventud no es sólo un dato, es un activo inmenso. Traes una visión fresca, una energía renovada y la audacia necesaria para que nuestro club siga creciendo y sirviendo cada vez mejor».

«Muy ilusionada», la presidenta, por su parte, y tras los pertinentes agradecimientos, elaboró un discurso encaminado a dejar claro, para quienes no lo conozcan, qué es el Rotary. «Muchas veces me preguntan y la mayoría de las veces resumo en que es una ONG, un 'networking' o un club pero la verdad es que somos más que eso y, hoy, más orgullosa que nunca de ser rotaria, me apetece decirlo: somos filántropos, mecenas y personas con ideales nobles que luchan por causas justas», remarcó.

El club vela, continuó, «por el patrimonio material e inmaterial cultural, por el arte, por la investigación, por la ciencia, por las empresas, por el empleo, por la inclusión, por la juventud, por los derechos humanos». Y dicho esto detalló los proyectos. El más conocido es el de la erradicación de la polio, pero «somos y hacemos mucho más», advirtió. A nivel del club individual, «se encuentran los bonos para la DANA, la rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar, la preservación del silbo gomero, el impulso de la investigación en el derecho al olvido de los pacientes oncológicos, la promoción de los derechos humanos en el mundo del cine, la preservación del talento junior y senior en las empresas españolas, el impacto social sostenible, la asistencia a los afectados por esclerosis múltiple o el compromiso con la discapacidad, equidad e igualdad», citó.

Costales, cuya directiva estará compuesta por el psicoesteta Ramiro Fernández en calidad de macero; el profesor de Navegación e Instalaciones Marítimas y piloto de la Marina Mercante, Daniel Río, y el empresario Rafael Cordero, confirmó que el club seguirá trabajando «en los proyectos de continuidad como son Pobreza Silenciosa con la Fundación Alimerka, las colaboraciones con las Siervas de Jesús y la Cocina Económica», entre otros asuntos. Y dejó claros sus objetivos: «Os quiero decir que va a ser un año en el que se va a oír hablar de nosotros». Y será porque «nuestros actos pesen más que las palabras».

Toda una declaración de intenciones.