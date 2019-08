El escenario de San Mateo 2018 se adjudicó en febrero de este año Los contratos para los vigilancia y el sonido tampoco estaban aprobados por los reparos administrativos de Intervención G. D. -R. OVIEDO. Lunes, 26 agosto 2019, 01:36

En San Mateo del año pasado no hubo escenario ni seguridad ni equipos de sonido e iluminación. Tal vez crean recordar lo contrario si asistieron a los conciertos de Soleá Morente, Izal o Desakato, pero en la plaza de la Catedral no había escenario ni amplificadores ni un coordinador de seguridad, básicamente porque la Fundación Municipal de Cultura no había firmado los contratos.

El anterior equipo de gobierno sufrió para sacar adelante San Mateo el año pasado. Llegó con el agua al cuello a la última semana de agosto. Entre los días 10 y 18, con las fiestas ya empezadas, en una serie de urgentes y consecutivas mesas de contratación y reuniones del órgano colegiado, la Fundación Municipal de Cultura propuso la adjudicación de los escenarios y el sonido a Gam Eventos y de la seguridad a Serveco. En todos, el secretario general incluía la advertencia acerca de un informe de fiscalización. Obviada, en cambio, que no era positivo. El reparo de la Intervención impidió la adjudicación y la firma de todos los contratos hasta el 18 de febrero de este año, cinco meses después del final de las fiestas.

Todo el mundo miró para otro lado. El secretario se limitó a dejar constancia en cada caso de que se trataba de «una propuesta de adjudicación» y que el contrato correspondiente debería formalizarse «dentro del plazo que se reseñe en el acuerdo de adjudicación» y que no podía «iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización». Por si acaso, nadie en el Ayuntamiento se dedicó a comprobar este extremo, si no habríamos tenido que celebrar San Mateo 2018 casi a la vez que el Antroxu 2019.

Los problemas no solo afectaron a los conciertos de San Mateo. El Ayuntamiento formalizó en la misma fecha, 18 de febrero de 2019, el contrato de las carpas de la feria de La Ascensión, celebrada nueve meses atrás, y por los mismos motivos. Se supone que todos los funcionarios y concejales que participaron en el proceso de casi adjudicación de los contratos, debieron de pasar las fiestas en otro sitio para no ver nada raro.