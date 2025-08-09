Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo El fuego comenzó en un vehículo en un extremo del aparcamiento bajo las torres de la Losa, que se llenó de humo, y afectó a otros dos coches

Los bomberos, durante la intervención en el aparcamiento bajo las torres de la losa de Renfe.

Susana Neira Oviedo Sábado, 9 de agosto 2025, 17:47 Comenta Compartir

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de Oviedo y Bomberos de Asturias sofocaron durante más de cinco horas un incendio en el aparcamiento contiguo a la Estación de Norte, bajo las torres de la losa de Renfe. Un fuego que comenzó en un vehículo aparcado en uno de los extremos del gran parking, que se llenó de humo, y que acabó afectando a otros dos coches, según los primeros datos aportados. Por fortuna, todo se limitó a daños materiales.

El suceso comenzó sobre las doce de la mañana, cuando saltaron las alarmas. Las primeras informaciones apuntaron a que era «grande y grave». Hasta el lugar de desplazaron efectivos y vehículos municipales, que pronto recibieron el refuerzo de Bomberos de Asturias para la intervención. También colaboraron agentes de la Policía Local, que cortaron el tráfico frente a la estación de tren y hasta la incorporación a la avenida de Santander.

Ampliar

Con el incendio ya controlado, los trabajos ya se están dando por terminados. Numerosos testigos siguieron las labores desde el puente de Viaducto Marquina.

Temas

Oviedo