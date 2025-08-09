El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos, durante la intervención en el aparcamiento bajo las torres de la losa de Renfe. S. N.

Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo

El fuego comenzó en un vehículo en un extremo del aparcamiento bajo las torres de la Losa, que se llenó de humo, y afectó a otros dos coches

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:47

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) de Oviedo y Bomberos de Asturias sofocaron durante más de cinco horas un incendio en el aparcamiento contiguo a la Estación de Norte, bajo las torres de la losa de Renfe. Un fuego que comenzó en un vehículo aparcado en uno de los extremos del gran parking, que se llenó de humo, y que acabó afectando a otros dos coches, según los primeros datos aportados. Por fortuna, todo se limitó a daños materiales.

El suceso comenzó sobre las doce de la mañana, cuando saltaron las alarmas. Las primeras informaciones apuntaron a que era «grande y grave». Hasta el lugar de desplazaron efectivos y vehículos municipales, que pronto recibieron el refuerzo de Bomberos de Asturias para la intervención. También colaboraron agentes de la Policía Local, que cortaron el tráfico frente a la estación de tren y hasta la incorporación a la avenida de Santander.

Con el incendio ya controlado, los trabajos ya se están dando por terminados. Numerosos testigos siguieron las labores desde el puente de Viaducto Marquina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  5. 5 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  6. 6 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  7. 7 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  8. 8 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  9. 9

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  10. 10 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo

Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo