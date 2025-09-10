Fallece Alfonso Toribio, exdecano de los Arquitectos y alma de Tribuna Ciudadana, a los 77 años Con despacho en Oviedo, fue el autor del Plan Especial del Casco Histórico de Llanes y recuperó el premio Tigre Juan

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias entre 2010 y 2016, fundador y presidente de la asociación Tribuna Ciudadana, en la que recogió el testigo de los recordados Juan Benito Argüelles y Lola Lucio. Alfonso Toribio Gutiérrez ha fallecido a los 77 años de edad en el hospital de Arriondas, donde estaba ingresado en los últimos días.

«Hombre culto, gran lector, buen conversador y muy cinéfilo», como le recuerda Javiér Gámez, de Tribuna Ciudadana, Alfonso Toribio nació el 7 de agosto de 1948 en Panes. Tras licenciarse en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1976, se doctoró en Urbanismo y Planeamiento e Historia de la Arquitectura en 1986, y en Técnica y Tipo en la Arquitectura, en 1994.

Entre sus trabajos destacan el Plan Especial del Casco Histórico de Llanes en 1987 junto con Francisco Pol Méndez, la rehabilitación del Palacio de Valdés, en Lieres, así como la del Casino de Llanes y la Casa del Oso en Proaza. Autor del Centro de Interpretación del parque natural de Redes, del polideportivo de Llanes y múltiples oficinas e instalaciones comerciales, en 1982 realizó el proyecto de Casa Consistorial del Ayuntamiento de Peñamellera Baja. Fue, además, director General de Ordenación del Territorio en el primer gobierno de Adrián Barbón.

Ver a Alfonso Toribio en Oviedo era lo habitual. En la capital mantuvo su estudio, en la calle Cabo Noval. Siempre con mucho trabajo, en el año 2000 fue premiado por su proyecto para restaurar el centro de Quito.

El decano de los Arquitectos, Miguel Casariego, recibió la triste noticia en Madrid, durante una conferencia. «Éramos muy amigos y colaboramos mucho. Siempre fue una persona muy despierta, alegue, optimista, muy inteligente, muy culto y extraordinariamente simpático. Lo siento mucho, se ha ido un amigo muy querido

Defensor del Área Central de Asturias –«el localismo vale para hacer bromas después de un partido, pero si por mí fuera todo el Área Metropolitana Central de Asturias, la conurbación de Gijón, Oviedo, Avilés y las cuencas, estarían gestionados por un único ente«, dijo en una entrevista–; renunció en el año 2011 a asesorar al Grupo Municipal Socialista al desconocer que se trataba de un contrato privado.

Muy crítico con la obra de Santiago Calatrava, su rincón preferido de Oviedo era, como relató a este diario, la plaza del Paraguas, porque para el arquitecto representaba «una época, los años 80, cuando estaba estallando la Democracia y había aires nuevos de libertad». Hay más, en la plaza de El Paraguas, el espacio primigenio de Tribuna Ciudadana, conoció al poeta Ángel González. «Este lugar tiene que ver con él. Era un momento en que vivíamos todo lo contrario a la actualidad. Ahora, parece que la Democracia está secuestrada por los poderes políticos. No puedo evitar la añoranza. Los años 80 ahora me parecen el futuro», comentó entonces. Corría el año 2011.

Sus pasiones fueron la arquitectura y la cultura. Como presidente de Tribuna Ciudadana realizó una importante labor, como recuperar la organización del Premio Tigre Juan en 2010.

