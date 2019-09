Fallece Jaime Martínez González-Río, expresidente de la Ópera de Oviedo

Es un día triste para la cultura asturiana. El neumólogo y presidente de la Ópera de Oviedo entre 2003 y 2018, Jaime Martínez González-Río, ha fallecido este viernes, a los 77 años, tras una larga enfermedad. En el año 2000 logró superar un cáncer de laringe, pero este año le diagnosticaron un tumor de páncreas que ha acabado terminando con una vida al servicio de la salud y la cultura.

En la ciudad de Oviedo, la figura del neumólogo será recordada por siempre. González del Río fue el encargado de elevar la pasión por la ópera hasta el punto en el que se encuentra en este momento, convirtiendo a la ciudad en una de las capitales españoles del género.

Recibió la pasión por el arte mayor de su padre. Siendo muy niño escuchaba las piezas operísticas que cantaba su progenitor mientras se afeitaba. Ya más mayor, y sobre la tarima, a los catorce años participó como comparsa en 'Carmen' y 'Tosca', en el Teatro Campoamor, la que se convertiría en su segunda casa durante décadas.

Jaime Martínez abarcó múltiples territorios en vida, empezando por su faceta profesional como médico especialista en Neumología y docente. O acudiendo a sus vínculos deportivos, que le convirtieron en su juventud en campeón junior de tenis de Asturias, futbolista o jugador de rugby.

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó (MIR) en enfermedades del aparato respiratorio en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Su formación se completó como Research Fellow y Fellow in Medicine en la Columbia University de Nueva York.

Posteriormente, fue médico adjunto al Servicio de Neumología en la Fundación Jiménez Díaz y jefe de la Sección de Neumología del Hospital Covadonga de Oviedo, cargo que ocupó después en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Fue profesor asociado de Neumología en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Neumología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.

Jaime Martínez fue expresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y académico de número de la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias, miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), de la European Respiratory Society (ERS) de la American Thoracic Society (ATS), de la International Association for the Study of Lung Cáncer (IASLC).

En 1999 se le detectó un cáncer de amígdala. Estaba en San Diego (California), en un congreso internacional. Mientras se afeitaba en el hotel, notó que tenía un bulto al lado de la amígdala. Se le diagnosticó la patología, que incluyó metástasis en un nervio; la intervención quirúrgica se prolongó siete horas, con una posterior convalecencia y rehabilitación muy duras, empleando quimioterapia y radioterapia. Adelgazó veintidós kilos.

Siempre permaneció al lado de su esposa, Susy Schmickrath, y sus hijas, que, junto a sus compañeros de pasión, supieron arroparle en los momentos más duros. Ahora, la capital del Principado de Asturias pierde a uno de sus exponentes más queridos y reputados.