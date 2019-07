«Es imposible cancelar una actuación que no ha sido contratada»

La concejala de Autorización de Fiestas, Covadonga Díaz, salió ayer al paso de las críticas vertidas por Rozalén tras la suspensión de su concierto durante las fiestas de San Mateo, que atribuyó al cambio del equipo de gobierno. La edil, en una nota de prensa en la que mostró su «respeto y reconocimiento» por esta artista albaceteña, apuntó que «es imposible cancelar una actuación no contratada ni por el Ayuntamiento ni la Fundación Municipal de Cultura» y le retó a presentar un documento legal que certifique el acuerdo: «Si Rozalén puede presentar el contrato, la concejalía está dispuesta a dar marcha atrás y asumir el concierto».

Sin embargo, instó a Rozalén a exigir explicaciones al anterior concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos,'Rivi', quien, supuestamente, «les habría causado el perjuicio» al no «haber formalizado la contratación».

Al Ayuntamiento no le consta que las partes cerrasen el trato. Es más Díaz apuntó ayer que «nadie del actual equipo de gobierno ni de la Fundación Municipal de Cultura» manifestó a la empresa RLM, S. L. U., que gestiona los conciertos de la cantante, que existiera un compromiso cerrado ni que «hubiese intención» de formalizarlo. «Las explicaciones también se las debe exigir a los promotores por haberles confirmado actuaciones que no contaban con un respaldo documental», abundó.

Este no era el único concierto apalabrado y que se ha caído del cartel mateíno. El nuevo equipo de gobierno rechazó una veintena de actuaciones, entre ellas las de Rodrigo Cuevas, Tequila o Álvaro Soler. También la del rapero Rayden, quien ayer cargó contra el equipo de gobierno. A través de un mensaje en sus redes sociales apuntó que el 20 de septiembre «iba a tocar» en el escenario de la plaza de la Catedral. «Pensaba que esta situación solo me había ocurrido a mí, pero no. Hemos congelado fechas y diciendo que no a otras actuaciones», y lamentó que no habrá actuación en Oviedo «por un cambio de gobierno que ha preferido orientarlo a otras preferencias personales».

Sin politización

Ante esta situación, la edil de Autorización de Festejos realizó ayer un llamamiento para «no politizar» las fiestas, mientras su concejalía sigue trabajando en la contratación del resto de actividades. Entre los recitales ya cerrados para el escenario de la Losa, el principal, está David Bustamante, Los Ilegales, Willy Naves, Los Enemigos.