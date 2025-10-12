El Fontán mantiene el tipo tras el 'boom' del mercado de La Corredoria: «Cuantos más, mejor»

Raquel Fidalgo Oviedo Domingo, 12 de octubre 2025, 19:05 Comenta Compartir

La reciente inauguración y el éxito inicial del mercado semanal de La Corredoria han puesto en el foco el dinámico panorama del comercio ambulante en Oviedo. Aunque es prematuro para un balance definitivo, la comparación con el histórico mercado de El Fontán es inevitable. Para Rosa Jiménez y Amaro Jiménez, que llevan más de 30 años con su puesto en El Fontán, la llegada de un nuevo mercado es, en principio, una buena noticia. «Cuantos más mercados, mejor», afirman, aunque su realidad está ligada a la subsistencia diaria. «Aquí venimos para ganar el pan del día y ya, porque todo subió». A pesar de las buenas referencias que les llegan sobre el éxito de La Corredoria, aseguran que, de momento, no han notado una afectación directa en sus ventas. «Nos dicen que el mercado de La Corredoria está bien, pero no nos ha tocado y no notamos nada», explican.

En una situación similar se encuentra María Jesús Menéndez, de Flores El Clavel. Con 37 años vendiendo flores en El Fontán, su puesto es ya un referente para muchos. «Yo no noto que haya bajado la venta», comenta. A María Jesús se le ofreció la posibilidad de unirse al mercado de La Corredoria, donde no hay oferta de flores, pero ha preferido mantenerse en su ubicación tradicional. «Aquí tengo clientela fija y no me quiero ir de aquí porque ya vienen a comprar flores. En el mercado no vemos afectación, pero dicen que venden bien, así que algo influirá en el futuro».

Por su parte, el caso de Roberto Jiménez ejemplifica la convivencia entre ambos modelos de mercado, ya que los sábados está en La Corredoria y los domingos en el Fontán. Para él, el nuevo mercado es una adición positiva. «La Corredoria es un mercado más, porque se necesitan mercados y ayuda mucho», afirma. Sin embargo, es cauteloso: «Allí está ahora mismo muy publicitado y es muy esperado, pero que no se olvide en unos meses, que ahora a La Corredoria va mucha gente por la novedad».