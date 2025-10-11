«Se nota que la gente deseaba tener un mercado en La Corredoria» El nuevo mercadillo de Oviedo genera contento entre los comerciantes y ven en él un «complemento» a sus ingresos

Tras su reciente inauguración, el nuevo mercado semanal de La Corredoria de Oviedo está generando expectativas positivas entre los comerciantes. Aunque es pronto para ofrecer un balance definitivo, el sentir general es que es un complemento valioso para sus negocios y un dinamizador para la vida del barrio. La afluencia de público, incluso superando a mercados ya consolidados, augura un futuro prometedor.

Uno de los testimonios más entusiastas es el de Isaac Gabarre, de Frutas Gabarre. Con una larga trayectoria en mercados por toda la región, este comerciante vende castañas y fruta, y se muestra gratamente sorprendido por la acogida en La Corredoria. «Todavía está empezando, pero bien, muy contentos. Hacemos buena venta y, pese a que estamos en otros mercados, este de La Corredoria tenemos muchísimo más trabajo. Se deberían hacer más mercados. Viene bien al barrio y es un incentivo para todos», aseguró para comparar a renglón seguido la experiencia en el barrio con otros mercados donde participa, como el de Lugones. «Sabíamos que iba a ser bueno, pero nos está sorprendiendo mucho y gratamente, porque la gente tiene ganas de venir, no solo de aquí, sino gente de La Felguera, de Avilés… Un sábado hay mucho bar, pasas la mañana, aparcas bien y nos beneficia», celebró.

Desde Terramor Finca Ecológica, especializada en mini kiwis, Cristina Secades también comparte la euforia inicial. «Hago algún mercado más y el primer día fue increíble. Se nota que la gente deseaba un mercado aquí. En El Fontán alguna vez estoy, pero es más el centro de Oviedo y a la gente le costaba llegar allí, y limita un poco. Aquí hay mucha población. Con este mercado es un complemento porque hago más mercados y este es uno más, muy bien, pero no es el único. Ya veremos la continuidad», aventuró, y agregó un punto de mejora: «Lo malo es que nos ponían el puesto y ahora nos exigen que lo pongamos nosotros y alguno no nos lo podemos permitir, a ver cómo hacemos».

Por su parte, Silvia Ayala, de La Colegiata, que ofrece productos cárnicos, también destaca el éxito del mercado. Con puestos en Mieres, La Felguera, Corvera, Pravia y Navia, afirma que este nuevo punto de venta «tiene más gente y afluencia que otros. Ayuda mucho, se cogió con ganas y va bien; la expectativa es seguir cuatro años».

