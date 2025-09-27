La Corredoria, en Oviedo, estrena su rastro con el objetivo de convertirse en «el mercadillo de Asturias» Los vendedores agotan existencias en la primera jornada del mercado, que se celebrará cada sábado con 74 puestos, y Canteli anuncia que acabarán siendo un centenar

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Todo un éxito. Fue la frase más repetida este sábado en Oviedo en el recién inaugurado mercadillo de La Corredoria. Una cita que arrancó con 74 puestos de venta ambulante de todo tipo de productos y la ambiciosa promesa del alcalde, Alfredo Canteli, de seguir creciendo. «Llegaremos al centenar», aseguró. «Esto tiene que convertirse en el mercadillo de Asturias. Estamos en el centro de la región, a quince minutos de las cuencas y a tiro de piedra de Gijón», sostuvo.

El alcalde llegó luciendo gafas oscuras para protegerse del sol tras su reciente operación de cataratas, un proceso que, según afirmó, «va perfectamente». Acompañado de varios concejales de su equipo de gobierno y de Gaspar Llamazares (IU), Canteli cruzó el arco de entrada al nuevo mercadillo al ritmo de la música de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Tras el acto inaugural, el regidor se dio un auténtico baño de masas, haciéndose fotografías con numerosos vecinos y visitando varios de los puestos. «Es un día importante para La Corredoria. El mercadillo era una vieja ilusión de los vecinos y un compromiso de hace más de un año, pero ya está hecho, ya arrancó y está espectacular», afirmó Canteli. «Están los bares a reventar y la gente también va a comprar en las tiendas de la zona. Lo que vamos a hacer es seguir en la misma línea, que no es otra que cumplir lo que prometemos para este barrio y para todos», anunció.

El éxito de afluencia se tradujo rápidamente en un éxito de ventas y las largas colas en cada puesto que había, sobre todo de comida, demostraba el éxito. A las 13.30, algunos puestos ya habían agotado sus existencias. «Llevo con cola desde las nueve de la mañana», declaró Juan Ángel Silva, de 'Pal Pitu de Aller', cuyo puesto de pollos asados fue un rotundo éxito. «Yo llevo aquí desde que llegué y no vi más puestos porque como la entrada está aquí ya me quedé para pedir un pollo», advirtió Flor Martínez, vecina de Lugones, quien llegó acompañada de una amiga. «Hacemos todos los sábados la ruta del colesterol y hoy vinimos caminando a ver todo esto y de paso nos llevamos un pollo. Esto tenía que estar todos los días que da vida», bromeó.

«Lo vendo todo»

La miel y los chorizos de Iván Pérez, del 'Puestín de Iván', también volaron. Cecilia Pérez, del puesto 'Bartuelo', no paraba de despachar fabas y corroboraba: «Todo un éxito está siendo».

Luis Pérez Muñiz, vendedor de verduras en su 'Puestín de Luis', apenas tenía un segundo libre para hacer balance de la jornada. «Lo vendo todo», dijo mientras sus manos no paraban.

Los clientes que paseaban por el mercadillo expresaron su satisfacción. Pilar Pérez destacó la buena organización, mientras que Fernanda Martín aplaudió la iniciativa por la comodidad de poder ir andando, evitando así desplazarse al Fontán. Ovidio Romero, vecino de toda la vida de La Corredoria, se mostró encantado con el nuevo mercado. «Esto da vida porque, además, nos quitaron el bar del Cortijo y ahora esto me viene estupendo para dar una vuelta, aunque no se olviden de abrirnos aquello», solicitó.