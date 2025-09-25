El Mercadillo de La Corredoria abre sus puertas el sábado con 74 puestos En la plaza del Conceyín habrá puntos de venta generalistas, de frutas y verduras y hasta un asador de pollo s de nueve de la mañana a tres de la tarde

La plaza del Conceyín de La Corredoria esta de enhorabuena con la apertura mañana sábado del mercadillo semanal, una petición vecinal escuchada por el Ayuntamiento con la que se crea un nuevo punto de venta ambulante en Oviedo, de nueve de la mañana a tres de la tarde

Un total de 74 puestos darán forma a este mercado: 54 puestos de venta generalista con concesión para cuatro años, 5 puestos dobles de venta generalista que se rotarán por periodos de dos meses, 8 puestos hortofrutícolas, una camioneta de asador de pollos y otra de quesos asturianos. Además, el mercadillo contará con un puesto de información atendido por personal del Ayuntamiento.

Para dinamizar la inauguración este sábado, el público podrá disfrutar de la música de la Real Banda de Gaitas de Oviedo, con más de una veintena de gaiteros, y de la agrupación folclórica A Media Legua, que ofrecerá bailes regionales dentro del programa Folclore en la Calle, de la Concejalía de Festejos. La música y el baile se acompañarán con el reparto de sidra y bollinos preñaos entre los asistentes, hasta agotar existencias, a partir de las 13 horas.

Para los más pequeños habrá un amplio programa de talleres y actividades relacionadas con el mercado, todos ellos gratuitos y de acceso libre hasta completar aforo a partir de las 10.30 horas. Desde el área de Empleo se desarrollarán talleres en el marco del Proyecto Ecoempleo, que incluirán propuestas como '¿Quién soy?', 'Ecoplay', 'DIY Dominó ecológico', 'Mascotas Eco' y '¡Completa el bingo!'. El taller de empleo Oviedo Disfruta Cultura presentará 'Jugando en el mercado', con actividades como la confección de frutas en abanicos, minibarbacoas en plastilina, peces de papel y globos, pizzas de papel, helados y zumos de cartón. Por su parte, la Escuela Taller de Teatro de Pumarín ofrecerá 'Detective de mercado', 'De plaza en plaza', 'Noticiario de La Corredoria' y la creación de chapas personalizadas.

La convocatoria de este mercado despertó un gran interés en el sector, con 168 solicitudes presentadas. Los puestos, cuyo diseño se inspira en los grandes mercados europeos, cuentan con características que lo convertirán en un referente en el norte de España. La plaza del Conceyín, es además una de las más grandes de España, lo que hará de este mercadillo un atractivo destacado tanto para los vecinos como para visitantes de otros puntos de Asturias. La concejala de Economía, Leticia González, destacó que «estamos convencidos de que se convertirá en un punto de encuentro para los ovetenses y en un referente en el norte de España, y además contribuirá a reforzar el tejido productivo».

