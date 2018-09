«No hay ciudadano que no tenga una anécdota con Gabino de Lorenzo» La portada del libro. / MARIO ROJAS Los periodistas Gonzalo Díaz-Rubín y David Remartínez presentan el libro 'El Gabinismo contado a nuestros hijos' mañana en el Filarmónica R. A. OVIEDO. Lunes, 1 octubre 2018, 02:22

«Antes de Gabino, queridos hijos, Oviedo era la Nada. No había aceras, no había árboles. No había fuentes, ni tampoco rotondas o estatuas. Los coches campaban a sus anchas, la gente moría en las calles atropellada, las casas olían a olla podrida, los clientes de El Fontán se golpeaban sin saber por qué. Reinaba la confusión». Con este párrafo Gonzalo Díaz-Rubín, redactor de EL COMERCIO, y el también periodista David Remartínez, comenzaron a finales de enero un blog con el que querían contar la historia de una «alcaldía incomparable», la de Gabino de Lorenzo.

Este proyecto se ha convertido en un libro, 'El Gabinismo contado a nuestros hijos', que se presentará mañana martes, a las siete y media de la tarde, en Teatro Filarmónica, con entrada libre. «No hay un ciudadano que no tenga una anécdota con él y habrá sitio para todos», apuntó ayer Díaz-Rubín.

Participarán en el acto los periodistas Ramón Muñiz, también redactor de este diario, y Pedro Vallín, de 'La Vanguardia': «El primero escribió el prólogo y gracias a la memoria prodigiosa del segundo hemos sacado adelante estas páginas», agradeció.

Este libro «no es una crónica periodística al uso como 'Fariña'». Es una sátira en la que se muestra cómo era la ciudad antes de la llegada del regidor popular y cómo cambió con la llegada «del mejor alcalde de la historia». En las primeras páginas, sin ir más lejos, se relata cómo los monjes Máximo y Fromestano fundaron la ciudad en el siglo VIII y a capítulo seguido ambos autores cuentan que «el gran ingeniero» dejó Ensidesa para centrarse en la política. Una vez explicada toda su vida, el libro prosigue con la huella que el exdelegado del Gobierno en Asturias dejó en la ciudad, entre la que se encuentra la polémica expropiación de Villa Magdalena o la construcción del Carlos Tartiere.