Un hombre araña con fonendoscopio

Es Spiderman pero también fue un soldado imperial de Star Wars. También es médico, marido, padre, caminante y, sobre todo, un personaje preocupado por los demás que utiliza mucho de su tiempo libre para hacer más felices a enfermos, principalmente a niños que ven en él a un superhéroe que les alegra una vida llena de habitaciones blancas y olor a hospital.

Santiago Jiménez Treviño (Oviedo, 1976) es pediatra del Aparato Digestivo en el HUCA, pero también es el superhéroe vestido de Spiderman que se mueve por pasillos y ascensores, «para sorpresa de visitantes y pacientes», para pasar un rato con niños enfermos. «En el ascensor del Hospital hasta me piden 'selfies'».

Estudió en el colegio San Ignacio «hasta octavo de EGB, aunque luego me fui al instituto Aramo porque eran demasiado controladores en el colegio».

Hijo de Juan Ramón, que fue jefe del Servicio de Radiología del HUCA, y María del Carmen, que era enfermera «y lo dejó para cuidar de mis tres hermanos y yo».

De su juventud recuerda que salía bastante, «pero no tenía mucho éxito con las chicas». La novia definitiva fue con 21 años, Mónica, madre de sus tres hijos. Estudió el MIR y sacó la plaza de pediatra en el hospital ovetense. «Pensé en irme a Madrid porque ya veíamos que cada vez iba a haber menos niños en Asturias, pero al final decidimos quedarnos».

Una vez contado todo esto, el meollo de la cuestión es que Santiago afirma: «Soy un friki de Star Wars y de Spiderman. Soy fan del hombre araña desde los 12 o 13 años y de Star Wars a raíz de que mi hermano Luis, presidente de la Asociación Asturiana de Psiquiatría, se metiera en la 'Legión 501', una organización de fans de Star Wars que van a convenciones. Yo iba con él».

(En ese momento suena en la sala la banda sonora de Star Wars y cuando parecía que iba a entrar Darth Vader, sólo era el tono de llamada de su teléfono móvil).

El modo friki –«tengo todos los comics publicados de Spiderman hasta la fecha»– ha hecho de este pediatra un superhéroe de carne y hueso que se vuelca con los niños enfermos vestido de Spiderman, «y en el momento que ellos se creen que soy Spiderman, surge la magia».

«Los días que no tengo consulta tengo más tiempo, me cambio y voy a la UCI del Hospital de Día y busco que los niños se hagan amigos de Spiderman». Esto le produce mucho gozo interior así que «seguiré siéndolo –la cara enmascarada de Peter Parker– hasta que el cuerpo aguante, por eso tengo que ir al gimnasio para mantener el tipín». Y para mantener el tipo camina mucho y va y viene de La Florida al Hospital caminando todos los días, «sobre todo cuando vi que tardaba el mismo tiempo en autobús que caminando».

Pese al bien que hace, habla con humildad pero con pasión sobre su 'alter ego' y sí saca pecho al decir que «ya pertenezco al Universo Marvel porque participé de extra en la película del 'Los 4 fantásticos' que se rodó en el Calatrava». No se sabe si es un superhéroe, pero, sin duda, es un 'superbueno'.