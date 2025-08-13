El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La plaza del Centro Cívico, donde los hosteleros proyectan este nuevo espacio. Mario Rojas

Los hosteleros paran el proyecto gastro para el Centro Cívico de Oviedo por los problemas económicos

La reducción de ingresos de un 70% con la obra de avenida de Galicia ha paralizado el plan, que apuntaba a inaugurarse para San Mateo

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:23

El proyecto para instalar una zona hostelera en la plaza del Centro Cívico de Oviedo, auspiciada por varios hosteleros de la avenida de Galicia ... , se encuentra parado por las obras de reconversión de la citada vía en bulevar y las malas consecuencias económicas que ha tenido para los propietarios de establecimientos. Han visto cómo durante los últimos meses han reducido su facturación un 70% con respecto al mismo periodo del año pasado y calculan que tardarán tres o cuatro años en amortizar este lucro cesante.

