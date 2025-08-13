Los hosteleros paran el proyecto gastro para el Centro Cívico de Oviedo por los problemas económicos

El proyecto para instalar una zona hostelera en la plaza del Centro Cívico de Oviedo, auspiciada por varios hosteleros de la avenida de Galicia ... , se encuentra parado por las obras de reconversión de la citada vía en bulevar y las malas consecuencias económicas que ha tenido para los propietarios de establecimientos. Han visto cómo durante los últimos meses han reducido su facturación un 70% con respecto al mismo periodo del año pasado y calculan que tardarán tres o cuatro años en amortizar este lucro cesante.

Así que el plan se encuentra ahora mismo en punto muerto y ha bajado el plus de ilusión que los empresarios mantenían cuando lo presentaron hace cuatro meses, según explicaron ellos mismos.

El nuevo espacio de ocio en la plaza del Centro Cívico tenía como objetivo ofrecer eventos gastronómicos durante todo el año y dar uso a una amplia zona que fundamentalmente en fin de semana se encuentra en completo desuso y diseñar así un conjunto de negocios de hostelería, todos ellos compatibles y complementarios, que generen un espacio único en el sector de la hostelería de Asturias.

Planea utilizar un espacio de 1.600 metros cuadrados para dar cabida a unas 600 personas y contempla un gran rectángulo en el que se instalarán cinco contenedores para el uso de cada hostelero y dejar en el medio y un lateral una gran terraza donde desarrollar la labor bajo cuatro parámetros: diseño arquitectónico original y funcionalidad, buen aprovechamiento del espacio disponible, compatibilidad con el funcionamiento del Centro Cívico y exclusividad. Todo, diseñado de cara a ofrecer una oferta gastronómica y un lugar para disfrutar de las tardes, pero sin entrar en la noche para no perturbar la tranquilidad y el sueño de los vecinos de la zona. Es más, las zonas de los pórticos estarán semicerradas para evitar ruidos y molestias.

En principio, la zona a ocupar de la plaza se repartirá en cinco o seis módulos de unos 36 metros cuadrados cada uno que ocuparán la parte cubierta del exterior del Centro Cívico y ofrecerán espacio para mesas donde degustar la oferta gastronómica o de los eventos concretos. Es decir, una zona de 'food truck'. La intención es ofrecer en el año no menos de cinco o seis eventos de primera calidad siempre relacionados con la gastronomía (degustaciones, catas...).

Contenidos

El diseño corre a cargo de la empresa de creatividad y montaje Design, con Nacho Martínez al frente. Los contenidos y la organización de eventos correrán a cargo de la empresa Caimán. El lugar tiene el nombre provisional de Espacio Buenavista.

Hasta la fecha, los promotores de la idea han recibido el plácet de todos los agentes implicados en el proyecto ya sea por posibles permisos o propiedad. Así, el Ayuntamiento ve con buenos ojos el proyecto al igual que los propietarios del Centro Cívico y ya en el mes de junio el Principado, que comparte plaza por la existencia del edificio regional de servicios múltiples, también ofreció su apoyo al proyecto.