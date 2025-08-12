Los hosteleros de la avenida de Galicia, en Oviedo, cifran en un 70% la caída de las ventas por las obras

Los hosteleros de la avenida de Galicia, en Oviedo, cifran en un 70% el lucro cesante provocado por las obras de reforma de la ... calle que comenzaron el pasado mes de abril y que se prolongarán hasta finales de septiembre o primeros de octubre.

Este lucro cesante actual será mayor, no tanto en porcentaje de ventas sino en dinero constante y sonante ya que la mayor parte de las terrazas seguirán cerradas hasta la finalización de los trabajos. Es más, los empresarios de la zona calculan un periodo de tres a cuatro años, según los casos, para recuperar las pérdidas o el dinero no ingresado durante los cinco meses de reforma de la arteria ovetense. «Hemos dejado de ganar un dinero importante porque además de que hemos tenido que quitar las terrazas, durante las obras casi no entraba gente en los bares porque el tránsito era casi imposible para el ciudadano, además de las consabidas molestias de polvo y ruido provocado por las máquinas», señalaron fuentes de los hosteleros de la zona.

Pese a todo, los propietarios de los bares , cafeterías y restaurantes ofrecen una imagen de resignación y de «con estas cartas tenemos que jugar y jugaremos como hemos hecho siempre».

Pese a las quejas y los problemas que ha suscitado, poco a poco la reforma de la avenida de Galicia comienza a ver la luz a casi dos meses del final de la obra, según los cálculos municipales.

De momento los viandantes ya pueden observar el nuevo modelo de farolas que se instalarán en la zona, pues ya están colocadas tres luminarias en el principio de la calle, a la altura del entronque con la calle de Santa Teresa.

Son farolas modernas de dos brazos –uno más alto que iluminará la calzada y otro más bajo para dar luz a la acera–. Estos modelos contrastan a día de hoy con las luminarias isabelinas que aún subsisten en la acera contraria y que también serán sustituidas este verano.

La mayor parte de ellas se instalarán en el centro de la avenida de Galicia, donde se construirá un pequeño bulevar para iluminar la avenida de Galicia desde el centro y no desde las aceras, como ocurre ahora mismo. A esto habrá que sumar un número indeterminado de árboles que se han arrancado de las aceras para realizar la reforma que terminarán ubicados en la mediana para dejar más limpias y libres las aceras.

La obra proporcionará un ancho mayor en las aceras para que las terrazas de los bares no constriñan el paso de los viandantes como ha ocurrido durante los últimos años. De hecho a día de hoy ya se puede notar el efecto de la ampliación de las aceras con la delimitación de medidas en ambos márgenes de la calle.

La reurbanización de la avenida de Galicia –el tramo comprendido entre la plaza de América y el Campo San Francisco– va tomando forma como bulevar hostelero, aumentando las aceras y la capacidad de las terrazas de los establecimientos, y dejando los carriles de circulación tras la supresión de las plazas de aparcamientos, que se generarán en los alrededores de la vía –en las calles Carlos López Otín y Luis Fernández-Vega Sanz–.

La actuación se concretará en un tramo de 250 metros cuyo ancho medio de la zona pavimentada es de 16,20 metros, con aceras de 4 metros en la margen izquierda y 4,50 metros en la derecha, lo que ofrecerá un paso amplio de los peatones cuando se instalen las terrazas en la zona exterior de la acera, muy diferente al paso angosto que hasta la fecha los viandantes sufrían.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,1 millones de euros más un modificado posterior de 192.000 euros a causa del excesivo coste de reforma y cambio del colector de la margen izquierda de la calle que originó diversos problemas técnicos que hubo que solucionar una vez abierta la zanja, se complementarán con modificaciones en los sentidos de la circulación, como la autorización del giro a la izquierda en la calle Catedrático Miguel Traviesas para ir hacia la avenida de Galicia.