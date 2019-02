«Hay que invertir más dinero en los planes de empleo porque son un parche» Cristina Tuero, ayer, antes de la entrevista. / ALEX PIÑA Cristina Tuero, candidata a las primarias de Podemos: «Todos los colegios deben contar con cocinas propias y si no se puede, la comida se debe de hacer lo más cerca posible al centro» ROSALÍA AGUDÍN Sábado, 2 febrero 2019, 04:40

Se define a sí misma como una persona «muy echada para adelante». Empleada de hogar tras veintiséis años como teleoperada, lleva desde los catorce años involucrada en movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos. Cristina Tuero (Gijón, 1969) se ha presentado a las primarias de Podemos y su contrincante es Ana Taboada. La revalidad que, a priori, existe entre ellas pasará a un segundo plano cuando se anuncie la ganadora del proceso. Tiene claro que si pierde «apoyará» al equipo vencedor, pero se ve con opciones «de ganar». Hoy presentará públicamente su programa, cuyo nombre es 'Porque Podemos', en un acto que tendrá lugar a las 13.30 horas en la plaza del Ayuntamiento.

-Usted es una gijonesa que aspira a liderar la candidatura morada en Oviedo.

-Llevo cinco años viviendo en Otero y también participo en el círculo de Podemos de la zona.

-¿Por qué se animó a dar el paso?

-Creo que puedo aportar muchas cosas. Hacen falta más mujeres con experiencia tanto social, laboral como sindical y tengo ganas de ver Oviedo muchísimo mejor de lo que está ahora.

-¿Lo ve mal?

-Está muy bien en comparación de la época gris de Gabino de Lorenzo pero hay que cambiar cosas.

-Por ejemplo...

-Hay que priorizar que todos los colegios tengan cocinas propias y si no se puede, la comida se debe hacer lo más cerca posible del centro. También, queremos cambios en los planes de empleo. Están bien pero hay invertir mucho más dinero.

-¿Le gustarían que duraran más tiempo?

-Son un parche y no queremos cronificar a la gente con el salario social. Los ciudadanos tenemos que vivir y comer y hay que fomentar las inversiones para que haya trabajo de calidad.

-¿Qué otras medidas propone?

-Debemos intentar remunicipalizar todos los servicios. Me he criado en Gijón y allí todo es público. El agua, la limpieza,... y funciona de maravilla. Aquí hubo un pelotazo y se deben de devolver estas áreas a la población.

-¿Ha dado este paso porque no le gusta Ana Taboada?

-No. Le admiro porque fue muy valiente dando el paso que dio y en el Ayuntamiento se están haciendo muchas cosas. No tengo diferencias con ella pero siempre he dicho que en unas primarias cuanta más gente participe mejor.

-¿Se integrará en el equipo de la vicealcaldesa si pierde?

-Por el momento no hemos hablado nada. El martes se acaban las votaciones y ahora mismo este tema es el que nos ocupa.

-Somos se abstuvo ayer en la votación por el protocolo de La Vega. ¿Qué le parece?

-Este espacio tiene que volver a Oviedo porque necesitamos más centros donde poder desarrollar actividades.

-Le reformulo la pregunta. ¿Está de acuerdo con la postura tomada por los concejales de la formación morada?

-No he leído en profundidad el caso pero hablaré con Taboada para saber el motivo. Este tema se ha bloqueado por parte de la FSA y el PSOE y creo que si ha habido una abstención ha tenido que ser por un motivo de peso.

-Otro de los problemas son los antiguos terrenos del HUCA en El Cristo.

-Hay que recuperar esta zona y se debe de instalar ya el centro social.

-¿La coalición de gobierno se puede repetir otros cuatro años a pesar de las rencillas?

-Tengo confianza en ello. Todos somos de izquierdas y ha habido tiranteces, por ejemplo con el área metropolitana, pero yo confío en la altura de miras por parte de todos para no volver a la época oscura.

-¿Le parece bien la postura de Somos respecto al área central?

-Sí. Este un tema que he seguido bastante. Lo que se hace con prisas no suele salir bien y además creo que hay que integrar algún municipio más.

-¿Está de lado de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón?

-Apoyo Vistalegre 2. Ahí todos los inscritos les dimos a nuestros representantes un mandato.