IU insta a aprobar un plan de prevención de incendios forestales en Oviedo Gaspar Llamazares asegura que «Oviedo no puede quedarse de brazos cruzados» ante el cambio climático

Susana Neira Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 19:20 Comenta Compartir

IU-Convocatoria por Oviedo insta al gobierno local, del PP, a que impulse y apruebe un plan municipal de prevención de incendios forestales con carácter urgente. Según explicó su portavoz, Gaspar Llamazares, la situación de emergencia climática exige a las administraciones locales estar preparadas ante nuevos riesgos derivados del calentamiento global, como los incendios forestales.

«Aunque Oviedo cuenta ya con un plan de prevención de inundaciones –recientemente actualizado tras la catástrofe provocada por la DANA en Valencia–, consideramos imprescindible que se elabore un plan específico frente a incendios forestales, con medidas concretas y adecuadas a nuestro territorio», argumentó. Dicho plan, continuó, debería contemplar acciones de vigilancia, limpieza de zonas forestales, campañas de concienciación ciudadana y coordinación con otras administraciones, así como protocolos de actuación rápida para situaciones de emergencia. «El cambio climático ha convertido fenómenos como los incendios forestales en una amenaza creciente también para zonas que antes no se consideraban de riesgo. Oviedo no puede quedarse de brazos cruzados», añadió.

Temas

Oviedo