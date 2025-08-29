Asturias por fin no registra ningún incendio activo tras un agosto en llamas La mejoría de la situación permite rebajar el grado de emergencia por incendios forestales | El Principado anuncia para este sábado, 30 de agosto, la apertura de un tramo de tres kilómetros de la Ruta del Cares hasta Los Collados

Soraya Pérez Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 12:07 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

Asturias se despierta este viernes con buenas noticias. Después de luchar durante más de veinte días contra diversos focos de incendios activos en la región, el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), anuncia este viernes «una evolución favorable» con seis incendios, ninguno de ellos activo.

De esta manera, el incendio de Ibias, que hasta ayer permanecía activo, se ha dado por estabilizado junto con el de Genestoso, en Cangas del Narcea. Por su parte, los incendios de Degaña, Somiedo, Cabrales y Tineo, están controlados.

Ante esta situación, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado, a las 10:47 horas, el regreso a la fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

En el caso del incendio de Ibias se continuará con los trabajos por los perímetros del incendio y los cortafuegos. La retroaraña trabajará por la parte baja de Villarmayor para anclar a pista esa parte del flanco del incendio. Los efectivos que trabajarán aquí serán los Bomberos de Asturias, tres bulldozer y dos retroarañas, además de un helicóptero de Bomberos de Asturias y el helicóptero bombardero de Ibias. Dada la evolución favorable del incendio se ha solicitado la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En Genestoso se continuarán con los trabajos de remate y liquidación en la Braña de Xunqueras. En este incendio trabajarán efectivos de Bomberos de Asturias, una empresa forestal y un helicóptero de Bomberos de Asturias.

Ruta del Cares

Mientras tanto, el fuego de Camarmeña (Cabrales) estará en vigilancia por la Guardería de Medio Natural. De hecho, mañana, sábado, está prevista la apertura de un tramo de 3 kilómetros de la Ruta del Cares hasta Los Collados.

Estará señalizado y contará con personal que proporcionará información de seguridad a todos los visitantes. A partir de ese momento, se procederá a la revisión continua de las rocas en todo el trazado, con la intención de que la ruta esté completamente transitable lo más pronto posible.

El de Tuña y Merillés, en Tineo, está pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural, el de Valdeprado, en Degaña, no humea en ningún punto y está pendiente de revisión por parte de la Guardería de Medio Natural y el de las localidades de Caunedo y Gúa, en Somiedo, está pendiente de revisión por la Guardería de Medio Natural.