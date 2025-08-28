El tiempo en Asturias para este viernes, 29 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 22:57 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes obliga a activar el aviso amarillo costero hasta las 12 del mediodía por fuertes vientos mar adentro y la posibilidad de olas de hasta 4 metros de altura. Se espera que en el litoral se puedan superar los 60 o 70 km/h. Hacia el interior las rachas serán moderadas de hasta 40 o 50 km/h, aunque habrá puntos de montaña que podrían también superar los 60 km/h.

En cuanto al estado de los cielos, se prevén intervalos nubosos durante todo el día. La probabilidad de precipitaciones no será alta pero no se descarta que se pueda escapar alguna precipitación poco importante. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en la mitad sur asturiana (hasta 1 o 2 ºC más que este jueves) y de forma algo más moderada en la mitad norte (hasta 3 o 4 ºC más). Las mínimas ascenderán de forma generalizada e incluso notable con subidas de más de 5 ºC en relación a las anotadas este jueves.

El sábado afrontaremos el día más cálido de la semana con una jornada soleada en la que se podrán alcanzar los 30 ºC en el Principado. Pero de cara a la recta final del día, o más bien en la madrugada del sábado al domingo, se espera un aumento de nubes que podrían dejar precipitaciones recorriendo la región de occidente a oriente. El domingo bajarán las temperaturas.

