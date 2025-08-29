La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones El Principado da por estabilizados los fuegos de Somiedo, Genestoso y Degaña y el foco se reduce a Ibias, donde los vecinos vuelven a casas

Ana Moriyón Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 00:44

Llovió en Asturias. No fue mucho, pero llovió. Y cada gota que cayó sobre los pastos aún humeantes ayudó, y mucho, a sofocar los fuegos que permanecían activos tras diecisiete días de lucha contra las llamas. El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoció haberse emocionado «como pocas veces» al ver llover y no ocultó su alegría antes de confirmar que los tres grandes incendios forestales que desde hace semanas mantenían en vilo al Suroccidente asturiano —en Degaña, Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) y Cangas del Narcea (Genestoso)— ya podían considerarse técnicamente como «estabilizados». Otros dos, los de Camarmeña (Cabrales) y Tuña/Merillés (Tineo), están bajo control.

El foco se centra ahora en el fuego que el pasado martes se originó —todo indica que de forma intencionada— en San Antolín de Ibias y que se extendió con una virulencia desorbitada, poniendo en peligro pueblos y vidas. Hubo que desalojar obligatoriamente Villamayor y Villarcebollín mientras se aconsejaba abandonar otras localidades en las que el humo dificultaba respirar.

Cerca de 400 hectáreas quedaron calcinadas en apenas unas horas y un garaje a las puertas de Villamayor resultó afectado por este incendio, especialmente llamativo por su virulencia y la rapidez con la que las llamas calcinaron todo lo que encontraron por delante.

No obstante, la lluvia y el «esfuerzo titánico» de todo el operativo de emergencias desplegado en la zona permitieron que, en la mañana del jueves, los cuarenta vecinos evacuados regresaran a sus casas. Y aunque aún no puede darse por controlado, las noticias que llegan desde el Punto de Mando Avanzado, desplazado en Ibias, son esperanzadoras.

Medios desplegados en Ibias

El operativo trabajó durante toda la jornada del jueves en el enfriamiento de los puntos humeantes con medios aéreos. Además, una retroexcavadora araña intervino en los flancos del incendio y entre Villamayor y Cecos se desplegó una línea de mangueras para refrescar el terreno. El jueves permanecían en el lugar efectivos de Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo, la UME, bomberos franceses, tres bulldozers y tres retroarañas, además de un helicóptero bombardero de Ibias y otro de Bomberos de Asturias. También colaboraron la Guardia Civil, con el Seprona, patrullas de Seguridad Ciudadana y Tráfico y su helicóptero Cuco, para labores de vigilancia y reconocimiento.

El presidente autonómico volvió a poner en valor la actuación del operativo, pero también denunció nuevamente que el fuego hubiera sido intencionado y que «ha puesto en peligro decenas de vidas», llegando las llamas a «rozar las casas» en Villamayor. Por ello, pidió la máxima colaboración ciudadana para actuar con contundencia contra los responsables.

La investigación de éste y otros incendios continúan abiertas, pero la Guardia Civil ya ha detenido a un llanisco de 55 años, sorprendido la semana pasada por un agente fuera de servicio tras prender fuego en una pista entre 'La Conjita' y 'Las Lagunas', cerca de Celorio.

El agente, que se encontraba haciendo senderismo, se cruzó con un vehículo cuyo conductor, intentando despistarle, le indicó que el camino no tenía salida. Éste continuó su marcha y pocos metros después encontró un fuego al borde del camino, que logró apagar con sus propios medios, evitando su propagación en una zona de vegetación muy abundante de matorral. La descripción del vehículo permitió localizar el coche e identificar a su conductor, que ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de incendio forestal en grado de tentativa.

Respecto a la oleada de incendios que sacude Asturias desde mediados de agosto, Barbón incidió en los efectos del cambio climático, sin obviar el problema del despoblamiento rural al que también apuntan otras fuerzas políticas y ganaderos. «Todo junto, gloria», lamentó. Además, reiteró su compromiso de incrementar los recursos en materia de prevención en los presupuestos de 2026 y subrayó la necesidad de una gestión coordinada de este tipo de emergencias con las comunidades vecinas.

Un fuego en La Robla provoca retrasos en la circulación del tren León-Asturias Un incendio declarado este jueves en la localidad leonesa de La Robla obligó a interrumpir durante varias horas la comunicación ferroviaria entre Asturias y la Meseta. El fuego se originó en torno a las 14.30 horas en una zona próxima a las vías del tren, lo que motivó la suspensión del tráfico ferroviario por motivos de seguridad. A las 17 horas el servicio quedó restablecido, aunque varios trenes de la línea de alta velocidad entre León y Asturias registraron retrasos. En los primeros momentos de la emergencia se desplazó a la zona un helicóptero, así como varias cuadrillas terrestres para sofocar las llamas.