El incendio de Ibias desata el terror en los vecinos: «A mi marido lo rescataron en helicóptero porque quedó atrapado entre las llamas» Higinio Álvarez, vecino de San Antolín de Ibias, presenció la muerte muy de cerca cuando intentaba rescatar su ganado ayer por la tarde y quedó envuelto en un círculo de fuego.

Soraya Pérez Ibias Jueves, 28 de agosto 2025, 15:30 | Actualizado 15:46h.

Vivir una experiencia cercana a la muerte «te cambia la vida para siempre». Eso fue exactamente lo que vivió ayer Higinio Álvarez, un vecino de San Antolín de Ibias, que durante el incendio que azota al concejo, se vio atrapado entre las llamas y tuvo que se rescatado en helicóptero, cuando desesperadamente quería rescatar a su ganado.

La historia la cuenta su esposa, Isabel Álvarez, quien en el momento de los hechos estaba en casa viendo hacia la montaña donde se encontraba su marido. «Todavía tiemblo cuando lo recuerdo. Me dio un ataque de ansiedad tremendo porque pensaba que se moría. Mi marido es muy valiente y quiso desafiar el fuego para proteger nuestro ganado. De pronto se vio rodeado entre el fuego que venía de arriba y de abajo«, relata Isabel Álvarez, aún con el susto en el cuerpo.

De hecho, fue precisamente ella quien en medio de un ataque de ansiedad, alertó a los bomberos y a la Guardia Civil «y se portaron muy bien conmigo. En seguida movilizaron el helicóptero y fueron a rescatar a mi marido. Si no lo hubiesen hecho, no sé lo que hubiese pasado», contó Álvarez, muy angustiada.

Higinio Álvarez fue el único vecino que el martes tuvo que ser rescatado en helicóptero. El resto de las 40 personas desalojadas de sus viviendas en cinco pueblos de Ibias, salieron por su propio pie por carretera y se refugieron en casa de familiares. En los pueblos de Villamayor y Villarcebollín los vecinos continúan fuera de las cosas porque el peligro sigue estando latente.

Una experiencia de terror similar fue la que vivió también, José Manuel Rua, abuelo de Lucas y Samuel. Ambos nietos estaban disfrutando de una tarde de piscina en la piscina municipal cuando se originó el incendio. Los momentos de incertidumbre antes de rescatar a sus nietos fueron «los peores de mi vida». «Cuando supimos que el incendio había empezado muy cerca de la piscina sentimos un miedo impresionante, que es difícil de explicar con palabras. Ellos son niños pequeños y estaban solos, fue tremendo. Corrimos a buscarlos porque ellos mismos no se atrevían a salir. Fue una experiencia que no le deseo a nadie», contó Rua.

De hecho, Rua es guarda forestal ya retirado y se atreve a asegurar que «este incendio fue provocado. El punto donde se originó el fuego no es normal. Alguien tuvo que hacerlo, y olajá se encuentre al culpable rápido», dijo, con indignación.

También los hijos de Iván Fernández estaban en la piscina cuando se desató el incendio. «Ando con una muleta y cuando me enteré que los niños estaban cerca del fuego, se me quitaron todos los dolores, me metí en el coche a toda velocidad a buscar a mis hijos. Fue horrible, imaginé que los perdía y sólo deseaba tener la oportunidad de sacarlos de allí y tenerlos de nuevo conmigo», dijo Fernández.

Añadió que «vivir esto es algo que sencillamente no puede explicarse. Fue horrible. Una pesadilla».

Por suerte, los vecinos de Ibias se acostaron ayer más tranquilos con la llegada de la lluvia. «Llovió toda la noche y bastante. Eso, más la ayuda de todos estos bomberos, nos ha salvado. El pueblo de Villamayor se salvó gracias a eso. Porque el fuego llegó a las casas», destacó Iván Fernández.

Ya hoy la meteorología ha permitido que el incendio de Ibias, el único activo en estos momentos, vaya a menos. Aunque hay todavía un gran despliegue de bomberos y militares de la UME en el puesto de mando ubicado en la localidad.