El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de extinción de incendios en el concejo de Somiedo. S. G. Coya

Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio

El fuego fue detectado por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que estaba realizando senderismo cerca de Celorio, y pudo apagar el incendio en su fase inicial evitando su propagación

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:51

La Guardia Civil ha detenido a una persona cuando se disponía a provocar un incendio en Llanes, en plena ola de fuegos forestales que ya ha arrasado en Asturias unas 6.000 hectáreas y que afecta a una decena de concejos, principalmente en el Suroccidente de la región. Algunos de ellos, como el de Ibias, que en apenas unas horas calcinó cerca de 400 hectáreas y obligó a desalojar varios pueblos del concejo, presuntamente intencionados.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 21 de agosto, en la pista que discurre por los parajes de «La Conjita» y «Las Lagunas» cerca de la localidad llanisca de Celorio. Concretamente, a las 19.20 horas, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que estaba realizando una ruta de senderismo por la zona se cruzó con un vehículo en un camino y su conductor, tratando de despistarle, le indicó al agente que la senda no tenía salida. Aun así, el Guardia Civil continuó su marcha por él y se encontró a pocos metros lo que era un fuego al borde del camino, en un linde de un prado.

Gracias a la rápida actuación, logró apagarlo por sus propios medios, evitando así su propagación, teniendo en cuenta que el lugar presenta una vegetación muy abundante y espesa de matorral, helecho y zarzas de más de un metro de altura, así como arbolado de eucalipto, castaño y roble.

Una vez apagado el fuego, puso el hecho en conocimiento de la patrulla de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana que se hallaba por la zona este hecho, dando la descripción del vehículo que se había cruzado minutos antes. Esto facilitó la localización del mismo minutos más tarde y la identificación de su conductor, un vecino del concejo de Llanes de 55 años de edad.

Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza de Gijón realizó el informe técnico que determinó que efectivamente se trataba de un fuego intencionado, mediante acercamiento directo de llama. Este jueves se ha procedido a la detención de esta persona como supuesto autor de un delito de incendio forestal sin propagación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes se hará cargo de las diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7

    El PSOE de Asturias propondrá a Lydia Espina para el Senado tras la dimisión de Melania Álvarez
  8. 8 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  9. 9 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  10. 10 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio

Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio