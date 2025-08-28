Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio El fuego fue detectado por un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que estaba realizando senderismo cerca de Celorio, y pudo apagar el incendio en su fase inicial evitando su propagación

Ana Moriyón Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 14:51 | Actualizado 15:16h.

La Guardia Civil ha detenido a una persona cuando se disponía a provocar un incendio en Llanes, en plena ola de fuegos forestales que ya ha arrasado en Asturias unas 6.000 hectáreas y que afecta a una decena de concejos, principalmente en el Suroccidente de la región. Algunos de ellos, como el de Ibias, que en apenas unas horas calcinó cerca de 400 hectáreas y obligó a desalojar varios pueblos del concejo, presuntamente intencionados.

El hecho ocurrió en la tarde del pasado 21 de agosto, en la pista que discurre por los parajes de «La Conjita» y «Las Lagunas» cerca de la localidad llanisca de Celorio. Concretamente, a las 19.20 horas, un agente de la Guardia Civil fuera de servicio que estaba realizando una ruta de senderismo por la zona se cruzó con un vehículo en un camino y su conductor, tratando de despistarle, le indicó al agente que la senda no tenía salida. Aun así, el Guardia Civil continuó su marcha por él y se encontró a pocos metros lo que era un fuego al borde del camino, en un linde de un prado.

Gracias a la rápida actuación, logró apagarlo por sus propios medios, evitando así su propagación, teniendo en cuenta que el lugar presenta una vegetación muy abundante y espesa de matorral, helecho y zarzas de más de un metro de altura, así como arbolado de eucalipto, castaño y roble.

Una vez apagado el fuego, puso el hecho en conocimiento de la patrulla de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana que se hallaba por la zona este hecho, dando la descripción del vehículo que se había cruzado minutos antes. Esto facilitó la localización del mismo minutos más tarde y la identificación de su conductor, un vecino del concejo de Llanes de 55 años de edad.

Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza de Gijón realizó el informe técnico que determinó que efectivamente se trataba de un fuego intencionado, mediante acercamiento directo de llama. Este jueves se ha procedido a la detención de esta persona como supuesto autor de un delito de incendio forestal sin propagación. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes se hará cargo de las diligencias.