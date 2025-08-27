Asturias vuelca todos los esfuerzos en el incendio de Ibias, «es el que más nos preocupa» El Principado traslada al concejo el Puesto de Mando Avanzado. «Hubo que desalojar a personas en helicóptero porque por carretera ya era imposible sacarlos», lamenta Adrián Barbón

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:18

Asturias centra ahora todos sus esfuerzos en el control del incendio declarado en la tarde del martes en San Antolín de Ibias, que se cree de origen intencionado. La amenaza del fuego obligó a desalojar a varias decenas de vecinos de distintas localidades del concejo, mientras los servicios de emergencia trabajaron durante toda la noche para tratar de contener las llamas. Finalmente, las llamas llegaron a un garaje en la localidad de Villamayor aunque, en general, «parece que el pueblo ha librado la situación», confirmaba este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, tras participar en la reunión diaria del comité de crisis en La Morgal.

No obstante, este es el foco que más preocupa en estos momentos, entre otras razones porque ha sido el que más rápido ha avanzado. Por ello, se ha decidido trasladar hasta allí el Puesto de Mando Avanzado, que inicialmente se había emplazado en Cangas del Narcea y posteriormente en Degaña. Desde el Ejecutivo se aplaudió la rápida actuación de los servicios de emergencia, que garantizaron la seguridad de los vecinos mediante el desalojo de varias localidades —algunas de forma obligatoria y otras de manera voluntaria— y su labor durante toda la noche en las tareas de extinción. También justificó por cuestiones de seguridad que los medios aéreos no pudieran trabajar en la zona durante la noche.

Los bomberos, destacó Barbón, «han sido capaces de anclar muchas partes de ese fuego aprovechando la red de cortafuegos existente en la zona, que ha facilitado enormemente el trabajo, así como el control de las pistas». El presidente aprovechó además para pedir la colaboración de la ciudadanía en los desalojos: «Se hacen de forma preventiva por la seguridad de las personas y porque suponen un alto riesgo para quienes trabajan en la evacuación cuando la situación ya es crítica. Ayer hubo que sacar gente en helicóptero porque por carretera era sencillamente imposible». Aunque la mayoría de los afectados cuentan con una red familiar que les está ofreciendo alojamiento, el Gobierno regional informó de que se ha desplazado a la zona personal de la Cruz Roja para prestar apoyo a los vecinos.

Con este nuevo incendio, Asturias cuenta actualmente con cuatro fuegos forestales activos. Además del de San Antolín de Ibias, se trabaja en la extinción de los registrados en Degaña, Genestoso (Cangas del Narcea) y Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes).

Siete incendios en Asturias

Asturias contabiliza esta mañana siete incendios forestales, de los cuales cuatro están activos y tres estabilizados, según informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los activos son los que afectan a Ibias, Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo, mientras que los estabilizados se encuentran en Ponga, Cabrales y Tineo.

En el caso de Ibias, se ha estado trabajando en el incendio toda la noche y se ha controlado el flanco izquierdo sobre un cortafuego. El flanco derecho se ha controlado parcialmente sobre varios cortafuegos, pero una parte de este flanco ha avanzado hacia una zona de difícil acceso por debajo de los núcleos de Villamayor y Villarcebollín.

Los efectivos que están en el lugar son los Bomberos de Asturias, la Brif de Tineo (2), la Brif Ruente, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y cuatro empresas forestales, además de dos helicópteros de Bomberos de Asturias, el helicóptero bombardero de Ibias, un helicóptero Mike y un hidroavión Foca del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). La maquinaria pesada está trabajando en la zona desde las 6 de la mañana, contando con dos retroexcavadoras y tres bulldozer.

Para una mejor coordinación de todos los medios desplegados en este incendio, se trasladará el Puesto de Mando Avanzado (PMA) a San Antolín de Ibias.

Por otro lado, continúan las labores de extinción en el incendio de Degaña, donde se mantienen los trabajos de defensa sobre la línea divisoria entre ambas comunidades. Se continuará trabajando en las lenguas que entran del incendio leonés de Anllares de Sil hacia Degaña. Aquí trabajan Bomberos de Asturias, la Brif Puerto El Pico, dos helicópteros bombarderos y dos bulldozer. La UME y la Brif mantienen los tres depósitos auxiliares para recarga de agua, con capacidad de entre 12.000 y 16.000 litros.

En el incendio de Genestoso (Cangas del Narcea), procedente del incendio leonés de Orallo, el sector de Cabril y Llamera está estabilizado y controlado y se trabajará en el control de reproducciones. Aquí trabajarán los Bomberos de Asturias, la UME, una empresa forestal y una retroaraña, además de un helicóptero Lima del Miteco.

Respecto al incendio de Somiedo (Caunedo-Gúa-Perlunes) está «bastante estabilizado» pero con posibilidad de reproducciones, por lo que aquí trabajarán Bomberos de Asturias, una empresa forestal, un helicóptero de Bomberos de Asturias y un helicóptero Lima del Miteco.

En cuanto a los fuegos que ya están estabilizados, en el de La Uña/Arcenorio (Ponga) trabajan Bomberos de Asturias y una empresa forestal; en el de Camarmeña (Cabrales) existe algún foco caliente al inicio de la senda del Cares en la vertiente leonesa, en seguimiento por la Guardería de Medio Natural; y en el de Tuña/Merillés (Tineo) hay algún foco caliente y trabajan en él Bomberos de Asturias.