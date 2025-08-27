El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista del incendio en Ibias esta mañana.
Vista del incendio en Ibias esta mañana. Gemma Álvarez
Incendios en Asturias

Ibias continúa luchando contra las llamas tras una noche angustiosa: «Los vecinos Villamayor y Villarcebollín siguen fuera»

Según declara la alcaldesa del concejo, Gemma Álvarez, cifra en cinco los pueblos afectados por el fuego «que más rápido avanza»: Piñeira, Villamayor, Villarcebollín, Centenales y Pradias

Soraya Pérez
Ana Moriyón

Soraya Pérez y Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:11

Noche angustiosa y sin descanso en Ibias. El incendio que se iniciaba este martes en torno a las 18.10 horas junto a la piscina de San Antolín, probablemente intencionado, obligó a desalojar a los vecinos de tres pueblos y hay cinco poblaciones que pueden verse afectadas: Piñeira, Villamayor, Villarcebollín, Centenales y Pradias. Lo confirmaba esta mañana la alcaldesa del concejo, Gemma Álvarez, que ha pasado la madrugada cerca del lugar afectado por el fuego para tratar de ayudar al ingente trabajo de contención que durante la noche hicieron Bomberos y vecinos ante el voraz avance de las llamas.

Este nuevo foco es el que más rápido avanza de todos los declarados en la región desde el inicio de la ola de incendios forestales el pasado 12 de agosto, según confirmaba ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón. El viento tampoco ayudó a frenar su avance.

La alcaldesa de Ibias cuenta que los vecinos de Pradias no quisieron irse, sin embargo en Villamayor y Villarcebollín «sigue la gente fuera, no les dejan entrar». El foco más grande sigue estando en Villamayor, donde «está la UME desplegada y aún así se quemó un garaje de la entrada del pueblo», cuenta Álvarez.

También en Villarcebollín están desplegados dos camiones con cuatro bomberos y algunos vecinos, que están ayudando. «Tengo a mi hermano ahí arriba. Vino para estar conmigo y tranquilizarme pero lo mandé al monte con otro amigo para que orientase a los bomberos allí en la zona», explicó la regidora, angustiada por la situación.

Corte total para acceder Piñeira

Además, según relata, en la zona de Piñeira el corte lo hicieron los helicópteros y lo mantuvieron así para que los vecinos no volvieran a acceder al pueblo. «Los bomberos se fueron luego a Villarcebollín y sigue una cuadrilla allí, además de más bomberos en el flanco que pasó para la ladera y está bajando de recule para encima de Andeo», subrayó Gemma Álvarez.

Añadió que «por la mañana subió también una cuadrilla con bomberos para parar la cabeza del incendio que va en dirección a Pradias. Llevaron una retroexcavadora para que empiece a trabajar ya en Villarcebollín. Pero no conseguí, de ninguna manera, que viniesen bomberos por la noche para empezar a trabajar a primera hora en el incendio que viene de Degaña», comentó Álvarez.

