El Principado destinará las ayudas de zona catastrófica en Asturias a reforestación y cortafuegos

El Principado de Asturias destinará los fondos extraordinarios que pueda recibir de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil en ... la reforestación de los terrenos calcinados por los incendios forestales, la construcción de contrafuegos para prevenir nuevos incendios y la mejora de los accesos.

Así lo confirmó el Gobierno del Principado horas después de que el Consejo de Ministros aprobara esta declaración para los territorios afectados por los incendios registrados entre finales de julio y lo que va del mes de agosto, entre ellos varias zonas del Principado de Asturias.

Esta figura, que sustituye a la antigua denominación de 'zona catastrófica', permitirá activar ayudas extraordinarias dirigidas a particulares, ayuntamientos y administraciones autonómicas, con el objetivo de reparar daños y restaurar el entorno.

El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, recordó que la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas por los incendios de 2023 supusieron una inyección económica en la región de un millón de euros para la restauración de los pastos afectados por las llamas, que en aquella ocasión alcanzaron unas 11.000 hectáreas, principalmente en el concejo de Valdés.

En este momento es pronto aún para conocer los recursos que esta nueva declaración podrá dejar en el Principado. De hecho, hay discrepancias de criterio sobre las zonas que podrán adherirse a estas ayuda estatal. De un lado, la información facilitada por el Ministerio de Interior establece 114 zonas afectadas gravemente por una emergencia, citando únicamente las áreas vinculadas a cuatro de los incendios forestales desatados en Asturias estas últimas semanas: el de Cangas del Narcea, el de Somiedo, el de Degaña-Ibias y el que afecta a Cangas del Narcea-Somiedo. Por su parte, desde la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias mantienen su intención de adherir a este procedimiento las áreas afectadas por todos los incendios registrados a lo largo del mes de agosto, una veintena, y que afectarían a un total de nueve concejos. Esto es, además de Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, también Cabrales, Caso, Onís, Ponga, Quirós y Villayón.

Montes de utilidad pública

En el caso del Principado, según explica el Gobierno regional, «la mayoría de los terrenos afectados son montes de utilidad pública, propiedad de la administración autonómica» lo que «otorga a la restauración ambiental un carácter colectivo, al tratarse de patrimonio forestal de todos los asturianos». De este modo, explican que los fondos derivados de esta declaración se emplearán en actuaciones «clave» como la reforestación con especies autóctonas y restauración hidrológico-forestal, la protección de suelos y creación de cortafuegos para prevenir futuros incendios y la mejora de accesos y el fomento de aprovechamiento silvopastorales, con beneficios para el desarrollo rural.

Asimismo, esta declaración supondrá la aplicación de oficio de la causa de fuerza mayor en las ayudas PAC a los agricultores y ganaderos de las áreas afectadas, con el cobro íntegro de las cantidades previstas. En resumen, subrayan desde el Gobierno regional, «la declaración no solo abre la vía a ayudas directas, sino que marca el inicio de una recuperación integral de los montes públicos asturianos, esenciales para la biodiversidad, el medio rural y la lucha contra el cambio climático».