Bomberos de Asturias trabajando en la zona de Caunedo, en el concejo de Somiedo. S. G. Coya

El Principado destinará las ayudas de zona catastrófica en Asturias a reforestación y cortafuegos

La declaración también garantiza el cobro íntegro de las ayudas de la PAC previstas para los agricultores y ganaderos de las zonas afectadas

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 01:44

El Principado de Asturias destinará los fondos extraordinarios que pueda recibir de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil en ... la reforestación de los terrenos calcinados por los incendios forestales, la construcción de contrafuegos para prevenir nuevos incendios y la mejora de los accesos.

