¿Qué significa que el Consejo de Ministros haya incluido a Asturias en su declaración de zonas catastróficas por incedios? Todas las autonomías salvo País Vasco se verán beneficiadas por el mecanismo de ayuda directa para los damnificados | Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados «cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad»

E. P. Martes, 26 de agosto 2025, 15:59 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros ha acordado en su reunión de este martes la declaración de «zonas afectadas por emergencia» territorios correspondiente a 16 de las 17 comunidades autonómas, con la única excepción del País Vasco. Se trata de emergencias ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto provocadas por 113 incendios y cinco territorios afectados por fuertes lluvias a finales del mes de junio.

«Aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados», ha explicado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La declaracion de emergencia se produce sin tener conocimiento aún de los daños provocados por los incendios. Y, en este sentido, Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados «cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad», pero ha incidido en alusión a los incendios que la «emergencia aún no se ha dado por cerrada».

La declaración de emergencia afecta a los territorios afectados por las tres olas de incendios registrados este verano, la primera a finales de junio, la segunda el 7 de julio y la tercera, que se inició el pasado 8 de agosto y en la que aún permanecen activos varios focos. Marlaska ha recordado que la última ha coincidido con la «ola de calor más intensa desde que hay registros con una temperatura media superior a los 4,6 grados a lo que es habitual en esta época del año y siendo la más larga de este periodo».

¿Qué significa?

La declaración permite activar ayudas extraordinarias dirigidas a particulares, ayuntamientos y administraciones autonómicas, con el objetivo de reparar daños y restaurar el entorno. En el caso del Principado, la mayoría de los terrenos afectados son montes de utilidad pública, propiedad de la administración autonómica. Esto otorga a la restauración ambiental un carácter colectivo, al tratarse de patrimonio forestal de todos los asturianos.

Según informa el gobierno del Principado a través de una nota de prensa, los fondos derivados de esta declaración se emplearán en actuaciones clave como:

- Reforestación con especies autóctonas y restauración hidrológico-forestal.

- Protección de suelos y creación de cortafuegos para prevenir futuros incendios.

- Mejora de accesos y fomento de aprovechamientos silvopastorales, con beneficios directos para el desarrollo rural.

La declaración de ZAGEPC permitirá activar ayudas en distintos ámbitos:

- A familias: por daños en viviendas, enseres y, en casos graves, por daños personales.

- A ayuntamientos y entidades gestoras: para reparar infraestructuras locales como carreteras o redes de agua.

- Al Principado de Asturias: para recuperar carreteras autonómicas, servicios básicos y, de forma prioritaria, restaurar los montes públicos afectados.

- Actuaciones medioambientales: restauración de suelos, montes y cauces fluviales dañados.

- Apoyo a explotaciones agrarias y actividades económicas, según determinen los ministerios competentes.

- También, apoyo para la recuperación de pastos y la realización de infraestructuras agrarias, como balsas de agua, comederos, mangas ganaderas, cercados…

- Medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.

Asimismo, la declaración de ZAGEPC supondrá la aplicación de oficio de la causa de fuerza mayor en las ayudas PAC a los agricultores y ganaderos de las áreas afectadas, con el cobro íntegro de las cantidades previstas

Estos serán los próximos pasos que deberá seguir la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil:

- Publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

- Apertura de plazos para la presentación de solicitudes de ayuda.

- Evaluación y resolución por parte de los ministerios competentes.

- Ejecución de obras, compensaciones y seguimiento de las actuaciones.

.