Un nuevo incendio en Ibias, posiblemente intencionado, obliga a evacuar al pueblo de Villamayor El fuego se originó en las piscinas de San Antolín y hasta la zona se desplazaron Bomberos de Asturias y la UME, además brigadas forestales y voluntarios

Ana Moriyón Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 20:00 | Actualizado 20:13h.

Un nuevo incendio en el concejo de Ibias, se cree que intencionado, se extiende peligrosamente por un antiguo pinar y ha obliga a evacuar a los vecinos del pequeño pueblo de Villamayor. Hasta la zona se han desplazado ya Bomberos de Asturias con base en Grandas de Salime, militares de la UME, una brigada forestal de Tineo, bomberos voluntarios franceses y varios helicópteros para tratar de frenar las llamas, que también ha puesto en vilo al pueblo de Piñeira.

De confirmarse que se trata de un fuego intencionado, se sumaría al registrado en la jornada del lunes en Tineo, que pudo controlarse y estabilizarse en cuestión de horas. Ante este tipo de conductas, el presidente del Principado ha pedido colaboración ciudadana.