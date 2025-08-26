El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La UME ya está trabajando en la zona junto a Bomberos de Asturias. Damián Arienza

Un nuevo incendio en Ibias, posiblemente intencionado, obliga a evacuar al pueblo de Villamayor

El fuego se originó en las piscinas de San Antolín y hasta la zona se desplazaron Bomberos de Asturias y la UME, además brigadas forestales y voluntarios

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 20:00

Un nuevo incendio en el concejo de Ibias, se cree que intencionado, se extiende peligrosamente por un antiguo pinar y ha obliga a evacuar a los vecinos del pequeño pueblo de Villamayor. Hasta la zona se han desplazado ya Bomberos de Asturias con base en Grandas de Salime, militares de la UME, una brigada forestal de Tineo, bomberos voluntarios franceses y varios helicópteros para tratar de frenar las llamas, que también ha puesto en vilo al pueblo de Piñeira.

De confirmarse que se trata de un fuego intencionado, se sumaría al registrado en la jornada del lunes en Tineo, que pudo controlarse y estabilizarse en cuestión de horas. Ante este tipo de conductas, el presidente del Principado ha pedido colaboración ciudadana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un nuevo incendio en Ibias, posiblemente intencionado, obliga a evacuar al pueblo de Villamayor

Un nuevo incendio en Ibias, posiblemente intencionado, obliga a evacuar al pueblo de Villamayor