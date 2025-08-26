El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

¿Cuándo lloverá en Asturias? la previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Una masa nubosa cargada de humedad llegará a la región durante la noche del miércoles y se prevé que deje precipitaciones que ayuden ante la oleada de incendios forestales

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 22:25

La previsión del tiempo en Asturias depara para este miércoles algunas nubes bajas al amanecer en el centro y en el oriente que desaparecerán en pocas horas. Pero durante la mañana aparecerán nubes altas por el oeste que se extenderán por toda la región. En las horas centrales del día también se espera la llegada de nubes de tipo medio. Conforme avance la tarde, las nubes medias se retirarán y, finalmente, también lo harán las nubes altas por lo que es bastante probable que, en la recta final de la tarde, se abran grandes claros por momentos. Pero, con la llegada de la noche, se prevé la entrada de una masa nubosa cargada de humedad que dejará precipitaciones antes de medianoche. Estas lluvias, tan esperadas ante la oleada de incendios forestales en Asturias, recorrerán la región de oeste a este.

Los vientos serán flojos al principio pero, durante la segunda parte del día, soplarán de componente oeste con rachas moderadas. Es posible que, por la noche, se puedan registrar algunas rachas algo más fuertes en la costa occidental que podrían superar los 50 km/h. En cuanto a las temperaturas, bajarán en todo el sur del Principado tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. En el resto de Asturias se mantendrán sin cambios respecto a las anotadas este martes.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Cuándo lloverá en Asturias? la previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

¿Cuándo lloverá en Asturias? la previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto