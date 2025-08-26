¿Cuándo lloverá en Asturias? la previsión del tiempo para este miércoles, 27 de agosto

Iván Rodríguez Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 22:25 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias depara para este miércoles algunas nubes bajas al amanecer en el centro y en el oriente que desaparecerán en pocas horas. Pero durante la mañana aparecerán nubes altas por el oeste que se extenderán por toda la región. En las horas centrales del día también se espera la llegada de nubes de tipo medio. Conforme avance la tarde, las nubes medias se retirarán y, finalmente, también lo harán las nubes altas por lo que es bastante probable que, en la recta final de la tarde, se abran grandes claros por momentos. Pero, con la llegada de la noche, se prevé la entrada de una masa nubosa cargada de humedad que dejará precipitaciones antes de medianoche. Estas lluvias, tan esperadas ante la oleada de incendios forestales en Asturias, recorrerán la región de oeste a este.

Los vientos serán flojos al principio pero, durante la segunda parte del día, soplarán de componente oeste con rachas moderadas. Es posible que, por la noche, se puedan registrar algunas rachas algo más fuertes en la costa occidental que podrían superar los 50 km/h. En cuanto a las temperaturas, bajarán en todo el sur del Principado tanto en el caso de las máximas como en el de las mínimas. En el resto de Asturias se mantendrán sin cambios respecto a las anotadas este martes.