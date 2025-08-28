El incendio de Ibias sigue sin estar controlado, pero los vecinos ya pueden regresar a sus casas La evolución favorable de los trabajos de extinción permite que los vecinos Villamayor y Villarcebollín, desalojados desde el martes, puedan volver a sus hogares. El Principado da por estabilizados el resto de los fuegos

Ana Moriyón Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 11:34 | Actualizado 12:30h.

El incendio forestal de Ibias es, según el último balance ofrecido este jueves, el único activo en Asturias. No obstante, la evolución favorable de los trabajos de extinción, gracias en buena parte a la lluvia y también al "esfuerzo titánico" de todo el operativo de emergencia desplegado en la zona, permite que los vecinos de Villamayor y Villarcebollín, desalojados desde el martes, puedan regresar a sus hogares. Quedan, eso sí, otros tres incendios forestales «estabilizados»: Degaña, Caunedo-Gúa-Perlunes (Somiedo) y Genestoso (Cangas del Narcea);, y dos más "controlados": Camarmeña (Cabrales) y Tuña/Merillé (Tineo).

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reconoció haberse emocionado "como pocas veces" al comprobar que la lluvia, que comenzó a caer sobre Asturias la tarde del miércoles con cierta intensidad, facilitaba en gran medida los trabajos. No obstante, recordó que el fuego sigue sin estar totalmente controlado en Ibias y volvió a poner en valor la actuación del operativo, así como a denunciar que, según las primeras investigaciones, todo indica que se trata de un fuego intencionado. "Un delito que ha puesto en peligro vidas y ha rozado las casas", recriminó Barbón, quien pidió la máxima colaboración ciudadana para actuar con contundencia contra los responsables.

Según el último balance ofrecido por el Servicio de Emergencias, en Ibias aún "queda algún punto humeante" tras la lluvia de la noche. Por ello, se prevé continuar trabajando por el flanco izquierdo en el cortafuegos de Piñeira, desde la parte alta hacia abajo. También se trabajará en cerrar el incendio desde el cortafuegos de Villarcebollín hasta Villamayor. Se estudiará la posibilidad, informan, de realizar un contrafuego de Villamayor a Cecos para frenar el avance del incendio. Los efectivos presentes en la zona son los Bomberos de Asturias, la BRIF de Tineo y la BRIF de Ruente, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos franceses y dos empresas forestales, además de dos helicópteros de Bomberos de Asturias, el helicóptero bombardero de Ibias, tres bulldozers y tres retroexcavadoras.

De la oleada de incendios que sacude Asturias desde mediados de agosto, Barbón quiso incidir en los efectos del cambio climático, sin obviar el problema del despoblamiento rural al que también apuntan otras fuerzas políticas y los ganaderos. "Todo junto, gloria", lamentó. Además, reiteró su compromiso de incrementar los recursos en materia de prevención en los presupuestos de 2026 e insistió en que los tres fuegos más importantes se originaron en León, subrayando la necesidad de una gestión coordinada de este tipo de emergencias con otras comunidades.