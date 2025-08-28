El sector agrario no descarta movilizarse contra la política forestal de Asturias y «el abandono de los montes»

Un efectivo de la UME, en las labores de extinción de uno de los incendios que sufre Asturias.

Miriam Suárez Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 01:52 Comenta Compartir

La «indignación» es de tal calibre que la Unión Rural Asturiana (URA), secundada por casi la mitad de los agricultores y ganaderos de la región, no descarta movilizaciones contra la gestión autonómica de los incendios fortestales y el hecho de que «no exista una verdadera política forestal» en el Principado. Este lunes, en una reunión celebrada a última hora de la tarde en Cangas del Narcea, ese malestar acumulado durante estas dos semanas de fuegos estalló: «Está claro que los montes se han convertido en auténticos polvorines desde que los gestiona la Administración».

El secretario general de URA, Borja Fernández, hacía esta crítica en nombre de un sector seriamente afectado por la oleada de incendios, que lleva tiempo denunciando «el abandono de los montes». Y en opinión del sindicato mayoritario del medio agrario asturiano, ahí radica en buena medida el por qué de esta catástrofe. «Ellos no hacen desbroces, pero tampoco autorizan quemas controladas», recriminaban ganaderos y agricultores, entre ellos, algunos de los que han perdido pastos y han tenido que movilizar a sus animales para protegerlos de las llamas.

Ampliar Reunión convocada por el sindicato agrario URA en Cangas del Narcea. L. R.

Precisamente en Cangas del Narcea, Somiedo, Degaña e Ibias –epicentro de los incendios más virulentos–, «hay varias solicitudes presentadas para hacer contrafuegos, que nos hubiesen permitido prevenir esta situación. Pero no concedieron ninguna». Lo que demuestra que «algo se está haciendo mal desde el Principado, porque justo esas zonas fueron las que están ardiendo», se ponía de manifiesto en la reunión convocada por URA en Cangas del Narcea para analizar «por qué llegamos a esto y qué falló durante la extinción» de los incendios registrados.

La Unión Rural Asturiana se pregunta «¿por qué la Administración todavía no ha mandado forraje a los ganaderos afectados como lo está haciendo la Junta de Castilla y León?»

También se pusieron sobre la mesa peticiones y posibles propuestas de mejora, que recogerán por escrito de cara a la reunión prevista la próxima semana con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, que ha estado ausente durante la oleada de incendios. «Reclamamos una buena política forestal, un plan de prevención serio, el arreglo de las pistas y que se replanteen el exceso de restricciones que hay ahora mismo», trasladarán a Marcelino Marcos.

Se preguntan, además, «¿por qué no ha llegado todavía el forraje a los ganaderos afectados?» por los incendios. «La Junta de Castilla y León ya está mandando camiones. Aquí el Principado, todavía no», añadían al listado de críticas. El único forraje del que disponen estos ganaderos «es el que estamos distribuyendo a través de URA», que procede de la solidaridad del medio rural. «Los que vivimos en los pueblos somos los que nos estamos ayudando entre nosotros y los que sufrimos lo que está pasando», quisieron dejar claro en su ofensiva contra la gestión forestal que está llevando a cabo el Gobierno del Principado.