Los ganaderos piden un «giro drástico» en la política forestal de Asturias tras la ola de incendios

«Toda ayuda económica es bienvenida, pero claramente es insuficiente. Se necesita más apoyo y abordar el fondo de la cuestión: un giro drástico en ... las políticas forestales del Principado». Los ganaderos asturianos reciben con satisfacción contenida la partida de 800.000 euros en ayudas directas aprobadas en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana para tratar de compensar los gastos en forraje que deberán asumir los profesionales del sector tras ver los pastos comunales convertidos en ceniza.

El Gobierno regional, que anunció ayudas directas de hasta 100 euros por ejemplar de ganado afectado, se comprometió a gestionarlas de forma urgente para que los ganaderos pudieran disponer de ellas en «cuestión de semanas». Sin embargo, la experiencia con otro tipo de ayudas directas y con tramitación similar hace dudar a los ganaderos sobre el tiempo que tendrán que esperar para recibir el apoyo que necesitan para hacer frente a la compra de forraje «de forma urgente». «El problema es cuánto van a tardar en llegar, porque cuando el Principado dice semanas es muy indefinido. Todavía no se han cobrado otras similares que habían anunciado. Un plazo razonable sería septiembre», entiende Ramón Artime, el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja).

Las cuantías 100 euros por cada cabeza de bovino mayor de dos años y equino mayor de seis meses.

60 euros por cada bovino de entre seis meses y dos años.

40 euros por cada bovino de menos de seis meses.

15 euros por cada cabeza de ovino o caprino.

Este colectivo, muy crítico con el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, a quien acusan de haber estado «'missing' durante toda la ola de incendios», entiende que una vez que los fuegos estén controlados y los daños realmente cuantificados será el momento de hablar de medidas a medio y largo plazo. «Esto no se soluciona ahora sólo con unas ayudas. Hay que ver cómo estarán los pastos el año que viene, cómo se regenerarán y qué se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir», reclama.

La secretaria general de Coag, Mercedes Cruzado, también recibe con satisfacción las ayudas prometidas, pero con poca fe de que lleguen en tiempos razonables «conociendo la escasa eficacia de esta consejería» y con la advertencia de que deben ser sólo «el aperitivo». «Debe hacerse un estudio de cada caso. No es lo mismo una ganadería que haya perdido los pastos que otra que, además, haya perdido los rollos de silo. Este no es un negocio que se pueda cerrar unos meses: hay que darle de comer al ganado todos los días», advierte Cruzado, quien pide además no pasar por alto que, como consecuencia del incremento de la demanda, muy probablemente el precio del forraje subirá.

«Llegar al fondo del asunto»

Además, Coag pide llegar «al fondo» del asunto y reclama un giro total en la política forestal del Principado de Asturias «porque vamos en la dirección contraria en materia de gestión de montes y por este camino no se puede seguir». «No hacen más que poner prohibiciones para 'proteger', y aquello que 'protegen' lo destruyen», denuncia esta ganadera, quien entiende que deben introducirse cambios en la gestión forestal y que se permita un mayor aprovechamiento por parte de los vecinos.

Unión Rural Asturiana (URA) tiene convocada este miércoles en Cangas del Narcea una asamblea para valorar la situación y consensuar las demandas que este sindicato hará llegar al Gobierno regional tras la ola de incendios. Su coordinador, Borja Fernández, reprocha la falta de apoyo a los ganaderos afectados por parte de la Administración autonómica, ya que estos están recibiendo forraje gracias a la movilización de URA y la solidaridad de otros ganaderos, sin que la consejería hubiera hecho aún nada al respecto. Además, entiende que las ayudas económicas anunciadas son «totalmente insuficientes» y ha hecho sus propias cuentas. «Con 100 euros, entre el coste del forraje y los portes, no da ni para tres bolas de silo, que es lo que come una vaca en sólo un mes», calcula el coordinador de URA, quien anota además que en este reparto de ayudas no se ha tenido en cuenta a los afectados, ya que se ha excluido a los apicultores.

Pide, como los demás sindicatos, un giro en las políticas forestales. «Hay que revisar las normativas de montes; deben permitirse hacer quemas controladas y desbroces. Este año se han denegado solicitudes de quemas controladas en zonas que ahora están ardiendo. En la asamblea analizaremos la situación y no descartamos convocar movilizaciones», avisa.