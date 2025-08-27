El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un ganadero conduce su tractor por una de las zonas de los Picos de Europa arrasadas por el fuego. E. P.

Los ganaderos piden un «giro drástico» en la política forestal de Asturias tras la ola de incendios

El sector recibe con satisfacción las ayudas del Principado para el forraje, pero advierte de que son insuficientes y reclama agilidad en los pagos

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:22

«Toda ayuda económica es bienvenida, pero claramente es insuficiente. Se necesita más apoyo y abordar el fondo de la cuestión: un giro drástico en ... las políticas forestales del Principado». Los ganaderos asturianos reciben con satisfacción contenida la partida de 800.000 euros en ayudas directas aprobadas en la reunión del Consejo de Gobierno de esta semana para tratar de compensar los gastos en forraje que deberán asumir los profesionales del sector tras ver los pastos comunales convertidos en ceniza.

