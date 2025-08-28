El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las pocas vacas que quedaban hoy en la Braña Viecha, tras el incendio que calcinó la zona oeste del valle, como se ve al fondo, con el Picu La Garba completamente quemado. O. Villa
Incendios forestales en Asturias

Los ganaderos de Somiedo: «Los ecologistas importan en votos más que nosotros»

«Cuesta más todo lo quemado y lo que se invirtió en apagarlo que las pistas que hay que hacer para mantener limpio el monte», alertan, y piden «que no se olvide lo que está pasando en los montes en cuanto se ponga a llover»

Octavio Villa

Octavio Villa

Braña Viecha (La Pornacal, Somiedo)

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:51

Un mínimo grupo de vacas busca pasto en el secarral en que se ha convertido la Braña Viecha de La Pornacal, en Somiedo, «con la ... sequía que hay, que no se había visto un agosto igual», dice el alcalde, Belarmino Fernández, mientras sube con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, hacia el lugar de los corros de la braña, donde han quedado con un nutrido grupo de ganaderos somedanos.

