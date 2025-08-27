El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Marcelino Marcos y Belarmino Fernández, consejero y alcalde, durante su reunión con los ganaderos somedanos en la Braña Viecha, en La Pornacal. O. Villa

El consejero de Medio Rural defiende las ayudas por los incendios y haber aumentado el presupuesto en prevención

El consejero de Medio Rural, reunido con los ganaderos de Somiedo en La Pornacal, promete agilidad en el pago de ayudas por los incendios e insta a las administraciones autonómicas y nacional a una «reflexión compartida»

Octavio Villa

Octavio Villa

Braña La Pornacal (Somiedo)

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:17

El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, acudió esta mañana a la braña de La Pornacal, en el valle de Villar de Vildas, para reunirse con los ganaderos que en los últimos días no sólo han visto peligrar los pastos de verano (en buena parte de la zona de Les Cerezales, directamente perderse), sino también su ganado. En el lugar de la reunión pastaban antes del incendio que ha arrasado «siete valles» entre Genestoso y Villar de Vildas «unas 600 cabezas de vacuno» que ahora se reparten por zonas más bajas del valle y «están tirando de los forrajes que había almacenados para el invierno», explicó a EL COMERCIO una vecina de La Pornacal, en un descanso de la labor de reteitado de uno de los teitos de la braña que estaba acometiendo junto a su marido.

En esta zona protegida (la totalidad del territorio de Somiedo goza de protección ambiental), el consejero, más que de la urgencia de las ayudas, tuvo que escuchar de los ganaderos su permanente reivindicación de que se les facilite la posibilidad de afrontar «quemas controladas» en momentos del año de menos riesgos, o también «desbroces, y la recuperación de caminos y pistas que por algo están ahí, por algo las hicieron nuestros antepasados», indicó Manuel 'Juanito', ganadero, exconcejal del PSOE, exalcalde de Villar de Vildas y miembro de la Junta del Parque de Somiedo «desde hace 36 años». Coincidió el consejero en el mensaje, algo que a algunos de los ganaderos presentes les sorprendió gratamente y así lo indicaron a este periódico.

Indicó Marcelino Marcos que «en estos momentos, lo primero es habilitar las ayudas para los ganaderos afectados», para las que, recordó, «hemos aprobado 800.000 euros para ayudas para adquirir forraje». Eso sí, subrayó que «nuestra idea es ser lo más rápidos posible en pagarlas, y los titulares de explotaciones no tendrán que tramitarlas, sino que los ayuntamientos emitirán informes sobre licencias de pastos». Más tarde se estudiarán los casos de otros daños, como «colmenas, balas de hierba y equipamientos afectados» por las llamas.

Pragmatismo

Pero Marcelino Marcos traía hoy a Somiedo una idea clave que exponer. En el fondo de saco que es el valle de La Pornacal (hay caminos milenarios hacia Caunedo, hacia La Peral o hacia el pueblo leonés de Orallo, desde donde llegó el fuego), Marcos indicó que, frente al proteccionismo absoluto en los espacios naturales con algún tipo de protección, «no hay mejor protección a la biodiversidad que facilitar que se ejecuten infraestructuras como pistas para que los medios de extinción puedan llegar a la zona afectada por un incendio lo más rápido posible». O permitir obras y actuaciones encaminadas a la prevención de los incendios. Por ello, y con la prevención de incendios como uno de los temas a tratar en la próxima Cumbre de Presidentes en Asturias, el consejero abogó por «iniciar una reflexión compartida con las demás administraciones en este sentido».

Y lo hizo, tras reconocer que «siempre será poco lo que se invierte, aunque en lo que va de legislatura hemos incrementado el presupuesto en prevención más de un 30%».

