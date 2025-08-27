Asturias solicitará que «todas» las áreas calcinadas sean consideradas 'zonas catastróficas'

Ana Moriyón Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:23 Comenta Compartir

La lista de 114 incendios forestales, cuatro de ellos en Asturias, que el Ministerio del Interior ha recogido en la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC), más conocida como «zona catastrófica», no está cerrada y existe la posibilidad de incorporar nuevas áreas. «Es posible», confirman fuentes oficiales. De hecho, el Gobierno del Principado tiene intención de solicitar la inclusión de todas las zonas afectadas, e inicialmente excluidas por el Gobierno central, que suman una veintena de incendios forestales. Incendios que afectarían no sólo a Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, como se plantea desde el Ministerio de Interior, sino también a Cabrales, Caso, Onís, Ponga, Quirós, Villayón y, por último, el desatado el martes en Ibias, que además es hoy por hoy el que más preocupa por su virulencia y que ha obligado a desalojar varias localidades.

Eso sí, el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se mostró especialmente optimista al reconocer que, aunque el Gobierno regional tiene intención de solicitar como zonas catastróficas todas las áreas afectadas, «es verdad que las zonas más castigadas son las que son, no nos engañemos».

El Ministerio del Interior había recogido en su informe inicial como zonas gravemente afectadas las hectáreas calcinadas por cuatro incendios del Suroccidente asturiano: el de Cangas del Narcea, el de Somiedo, el de Degaña y el de Cangas del Narcea-Somiedo. Sin embargo, la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias mantiene su intención de adherir a este procedimiento también el resto de incendios. Explican, de hecho, que desde que el 13 de agosto de 2023 se activó el Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) en nivel 2 de emergencia, se está remitiendo en tiempo y forma al Ejecutivo central información detallada sobre los incendios más graves. Estos datos se transmiten a través del Centro de Coordinación Operativo Integral (Cecopi) y del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) hasta llegar al Ministerio del Interior y al Consejo de Ministros, que tiene la capacidad de declarar una Zona Afectada Gravemente por Emergencias de Protección Civil (ZAGEPC). «Aunque el Gobierno puede aprobar esta declaración de oficio con una primera relación de incendios, dicha lista no es definitiva y se ampliará con nuevas zonas y focos, como el de Ibias», explican fuentes de esta consejería.

Para ello, paralelamente a los trabajos de extinción, el Principado recopila toda la información relativa a los incendios graves registrados desde esa fecha con el fin de solicitar formalmente la declaración de zona catastrófica, tal y como ha hecho en anteriores emergencias.