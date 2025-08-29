Fade se une a las peticiones de los ganaderos y pide una revisión de la política forestal en Asturias

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) se suma a las reivindicaciones que el sector ganadero viene realizando de forma histórica, y de manera especialmente ... intensa estas últimas semanas tras sufrir las devastadoras consecuencias de la ola de incendios forestales.

La patronal coincide con el sector ganadero en la necesidad de revisar la política forestal de Asturias para que los incendios no se propaguen con la gravedad que hemos visto en las últimas semanas. Además, la presidenta de la patronal, María Calvo, considera que, una vez calcinadas miles de hectáreas, es «imprescindible» poner en marcha de inmediato medidas de apoyo para el sector. Se refiere la presidenta de Fade tanto al suministro de forraje para atender a los animales que se han quedado sin pastos como a ayudas económicas «que permitan a los ganaderos superar esta situación».

Los empresarios reclaman al Gobierno regional que agilice la recopilación de datos oficiales y el cierre de perímetros de las áreas afectadas, con el fin de contar «cuanto antes» con una valoración precisa de los daños.

No obstante, en línea con las peticiones de los ganaderos, inciden también en la importancia de revisar la política forestal para lograr una gestión más eficaz de los montes. Y en ese sentido, la presidenta de la Fade subrayó que tanto la ganadería extensiva como la cadena forestal-madera «son aliados preventivos frente a los incendios y actores clave en la gestión activa del monte». De ahí que, insisten desde la patronal asturiana en que «apoyar su continuidad y viabilidad no es solo una cuestión económica, sino también una forma de proteger el empleo, el medio ambiente y el territorio».

Por todo ello, la patronal reclama que los 800.000 millones de euros en ayudas directas comprometidos por el Gobierno del Principado a los ganaderos afectados por los incendios forestales para la compra de forraje «se pongan en marcha con la máxima rapidez, evitando demoras que agraven la situación». Y es que los propios ganaderos han mostrado serias dudas de que estas ayudas lleguen con celeridad, teniendo en cuenta su experiencia con otras convocatorias.

«Asturias necesita apostar por una gestión activa del monte, con incentivos estables y la implicación de los sectores productivos, porque solo así reduciremos nuestra vulnerabilidad y construiremos un desarrollo sostenible para el futuro», concluye.