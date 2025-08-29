El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las pocas vacas que siguen pastando en La Pornacal, con el Picu La Garba quemado, al fondo. O. V.

Fade se une a las peticiones de los ganaderos y pide una revisión de la política forestal en Asturias

Exige celeridad en las ayudas al sector y que se reconozca a la ganadería extensiva y a la industria forestal como «aliados clave» frente al fuego

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:43

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) se suma a las reivindicaciones que el sector ganadero viene realizando de forma histórica, y de manera especialmente ... intensa estas últimas semanas tras sufrir las devastadoras consecuencias de la ola de incendios forestales.

