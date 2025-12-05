R. Fidalgo Oviedo Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

El Paseo del Bombé del Campo San Francisco de Oviedo se convirtió este viernes en un aula de solidaridad al aire libre. Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, alumnos de sexto de Primaria del colegio La Gesta acudieron a la cita organizada por los centros sociales para aprender, de primera mano, la importancia de ayudar a los demás.

La jornada estuvo marcada por la participación activa de los menores, quienes realizaron diversos talleres y visionaron un cortometraje centrado en el altruismo. Sin embargo, el acto más simbólico fue la creación de un gran mural donde los estudiantes pintaron con sus propias manos, representando la esencia misma del voluntariado: ofrecerse a uno mismo para ayudar a la comunidad. Verónica Álvarez, animadora sociocultural y una de las encargadas de guiar la actividad, subrayó la trascendencia de inculcar estos valores desde la etapa escolar. «Es un día importante porque, si nos paramos a pensar, sin personas que ayuden y presten sus manos no habría muchas iniciativas», explicó.

La animadora también aprovechó la ocasión para lanzar una llamada de atención sobre la realidad del tejido asociativo en la capital asturiana: «Nos faltan voluntarios. Continuamente nos piden gente para echar una mano».

Los escolares, luciendo unas chapas con mensajes que ellos mismos habían fabricado, realizaron una marcha por el entorno para finalizar con la lectura de un manifiesto leído por Verónica Álvarez. «Cada gesto, por pequeño que parezca, cuenta. Juntos hacemos la diferencia y demostramos que la solidaridad une».

