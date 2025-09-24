Llaneza reclama «diálogo» para recuperar «un San Mateo popular»
El portavoz socialista advierte que si el actual modelo festivo de Canteli continúa, «nos vamos a aburrir bastante»
R. Fidalgo
Oviedo
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:39
«Un modelo privatizado, aburrido y fracasado». Para el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, esto ha sido San Mateo, y de seguir así «nos ... vamos a aburrir bastante», advirtió. Frente al «éxito» de las fiestas defendido por el regidor, el socialista presentó un panorama diferente: «La carpa de La Ería con capacidad para 10.000 personas nunca llegó a llenarse ni a la mitad y muchos días las calles estaban vacías, especialmente entre semana, cuando antes era habitual ver a la gente disfrutar del ambiente festivo».
«El modelo Canteli de fiestas es un fracaso», insistió. Se trata, dijo, de «un modelo privatizado que no busca lo que debería de primar: que la gente disfrute, comparta y se divierta; busca beneficiar a determinados promotores musicales y determinados empresarios». Llaneza prosiguió que «se obliga a pagar 50 euros por un concierto o precios desorbitados por consumiciones, lo que no es un modelo de fiestas populares, sino un modelo de negocio para unos pocos», remarcó. También comparó Oviedo, «donde se contrataron a artistas que apenas llegaron a las dos mil personas» con «otras ciudades cercanas que celebraban conciertos gratuitos multitudinarios».
En cuanto a las casetas, criticó la sobreoferta –37– y «del abuso sistemático» del Campo San Francisco.
Expuesta su valoración, reclamó un «diálogo» : «Queremos recuperar un San Mateo popular, alegre y diverso, que genere actividad económica en la hostelería y que vuelva a ser un referente en participación ciudadana».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.