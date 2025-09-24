Llaneza reclama «diálogo» para recuperar «un San Mateo popular»

«Un modelo privatizado, aburrido y fracasado». Para el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, esto ha sido San Mateo, y de seguir así «nos ... vamos a aburrir bastante», advirtió. Frente al «éxito» de las fiestas defendido por el regidor, el socialista presentó un panorama diferente: «La carpa de La Ería con capacidad para 10.000 personas nunca llegó a llenarse ni a la mitad y muchos días las calles estaban vacías, especialmente entre semana, cuando antes era habitual ver a la gente disfrutar del ambiente festivo».

«El modelo Canteli de fiestas es un fracaso», insistió. Se trata, dijo, de «un modelo privatizado que no busca lo que debería de primar: que la gente disfrute, comparta y se divierta; busca beneficiar a determinados promotores musicales y determinados empresarios». Llaneza prosiguió que «se obliga a pagar 50 euros por un concierto o precios desorbitados por consumiciones, lo que no es un modelo de fiestas populares, sino un modelo de negocio para unos pocos», remarcó. También comparó Oviedo, «donde se contrataron a artistas que apenas llegaron a las dos mil personas» con «otras ciudades cercanas que celebraban conciertos gratuitos multitudinarios».

En cuanto a las casetas, criticó la sobreoferta –37– y «del abuso sistemático» del Campo San Francisco.

Expuesta su valoración, reclamó un «diálogo» : «Queremos recuperar un San Mateo popular, alegre y diverso, que genere actividad económica en la hostelería y que vuelva a ser un referente en participación ciudadana».