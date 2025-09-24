El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Carlos Fernández Llaneza, en una rueda de prensa. Mario Rojas

Llaneza reclama «diálogo» para recuperar «un San Mateo popular»

El portavoz socialista advierte que si el actual modelo festivo de Canteli continúa, «nos vamos a aburrir bastante»

R. Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:39

«Un modelo privatizado, aburrido y fracasado». Para el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, esto ha sido San Mateo, y de seguir así «nos ... vamos a aburrir bastante», advirtió. Frente al «éxito» de las fiestas defendido por el regidor, el socialista presentó un panorama diferente: «La carpa de La Ería con capacidad para 10.000 personas nunca llegó a llenarse ni a la mitad y muchos días las calles estaban vacías, especialmente entre semana, cuando antes era habitual ver a la gente disfrutar del ambiente festivo».

