«Las fiestas son un éxito y son las fiestas que con Alfredo Canteli habrá en el futuro»

la Corporación municipal junto al presidente de la SOF (sexto por la izquierda), Mateín y las reinas de las fiestas, en la plaza de España.

Rafael Francés Oviedo Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

Aprovechar la entrega del bollo y el vino para confraternizar entre los grupos políticos municipales siempre ha sido una tradición que ahora se ha vuelto más obligación que otra cosa.

Tras la misa de San Mateo, a la que asistió toda la Corporación municipal de Oviedo salvo IU, el alcalde y los concejales subieron a la plaza de España para departir mientras se entregaban los 3.400 bollos preñaos y otras tantas botellas de sidra.

A las puertas de la plaza, el alcalde, Alfredo Canteli, hizo una valoración de las fiestas de San Mateo: «Yo nunca he visto en Oviedo tanta gente en la calle como el pasado viernes. Éxito de gente, éxito en los conciertos, éxito de participación y esas son las fiestas que con Alfredo Canteli, como alcalde y el equipo entero que me sigue, van a hacer a futuro, incorporando cada vez más cosas nuevas como estamos haciendo en los últimos años».

Era algo más de la una y media de la tarde, la misa de San Mateo se había alargado más de lo esperado, cuando el presidente del Sociedad Ovetense de festejos (SOF), Felipe Díaz-Miranda, abandonó su posición en los soportales de la Dirección General de Carreteras en la plaza de España para salir a recibir al regidor su mujer, Marta Suárez, que llegaban al reparto del bollo de la SOF para brindar en el día de San Mateo y celebrar en amor y compaña el fin de unas fiestas que, en palabras de Canteli, «han sido un éxito».

Unos diez minutos más tarde llegó el resto de la Corporación municipal con los concejales de IU que no habían asistido a la misa y, por tanto, fueron los primeros en llegar a la plaza de España. De hecho el último fue el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, que en su caso sí había estado presente en el culto por San Mateo. Su tardanza fue sorpresiva porque Llaneza es conocido por tener los pies ágiles pues es conocido senderista, montañero y andarín por el monte Naranco, casi el pasillo de su casa.

La Corporación casi al completo, pues también estaban las concejalas de Vox, Sonsoles Peralta y Alejandra González, brindaron con sidra que escanció el organizador de los actos de la SOF, Javier Batalla.

Poca confraternización pero sí muchas sonrisas pero cada grupo reunido y separado.