Otro logro de José Luis Capitán, 'Capi': «Su sueño era nuestro sueño y lo conseguimos»

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 30 de mayo 2025, 20:07

Estudiantes del IES Doctor Fleming de Oviedo unieron este viernes sus fuerzas y corazones para acompañar a José Luis Capitán, 'Capi', –el exatleta y profesor de Educación Física a quien la vida le dio un giro de 180 grados cuando en el año 2014 le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)– en su subida al Naranco. Completó el ascenso en su silla de ruedas adaptada impulsado por manos jóvenes rebosantes de energía y solidarias.

Detrás de este esfuerzo colectivo latía una ilusión personal: «Hace un tiempo en la radio del instituto, 'Capi' dijo que su sueño era volver al Naranco y respirar aire puro, y nosotros nos pusimos manos a la obra para hacerlo realidad», explicó el profesor Nacho García. La respuesta de los estudiantes fue abrumadora: «En los turnos todos querían ser voluntarios para empujar su silla».

Más que una actividad física, la jornada fue un acto simbólico cargado de emoción, una vivencia que, como dijo el propio 'Capi', dejará una «huella imborrable» en todos los participantes. Al final del recorrido, les aseguró a los alumnos que en la vida tendrán muchas vivencias, «algunas de las cuales se irán borrando de vuestras ahora jóvenes memorias», pero expresó su convicción de que este día quedaría grabado en sus corazones. «Estoy convencido —afirmó conmovido— de que os empujará, como habéis hecho hoy conmigo, a repetir actos solidarios como este, actos que os llenarán y os irán convirtiendo en mejores personas».

La subida al Naranco no fue solo un reto para los estudiantes, sino también un profundo ejercicio de empatía, de esfuerzo conjunto y de visibilización de la ELA, esa enfermedad que arrebata la movilidad pero no la fuerza interior. «Algún día presenciaréis en la tele la noticia de la llegada de la cura de la ELA. Yo no sé si llegaré a tiempo, pero espero que ese día os sintáis orgullosos porque un día pusisteis vuestro granito de arena».

Teresa Pérez, esposa de 'Capi', vivió la jornada con una mezcla de emoción y gratitud. Lo mejor fue «ver la cara de mi marido ilusionado cuando vio los caminos por donde él salía a correr hace años», señaló. Caminos que, debido a su estado empedrado y la falta de acceso para vehículos, «nunca más volvió» a pisar hasta este día memorable.

Los alumnos quisieron homenajear también con unas palabras a José Luis Capitán: «Su sueño era nuestro sueño. ¡Lo conseguimos!», gritaron todos. La actividad según la dirección del Doctor Fleming quedará para el recuerdo, pero se seguirá realizando cada año para que la visibilización de esta enfermedad no caiga en el olvido y que los chavales jóvenes conozcan lo que es la ELA.