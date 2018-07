«Mi marido está en la cárcel y tengo dos hijos; no puedo pagar el alquiler» La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias, reivindicándose frente a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. / H. ÁLVAREZ Noemí Jiménez, respaldada por Afectados por la Hipoteca, pide «amparo» ante la Consejería de Servicios Sociales ante su desahucio ALBERTO ARCE OVIEDO. Martes, 31 julio 2018, 02:57

Una veintena de representantes y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias (PAH) se concentraron ayer por la mañana frente a las puertas de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para reivindicar la «penosa situación» que vive Noemí Jiménez Montoya. Esta vecina de Ventanielles será desahuciada de su vivienda de alquiler en un plazo de diez días por impago. La joven, con dos hijos, un niño de 3 años y una niña de 22 meses, se encuentra en una situación de «absoluto desamparo» al disponer únicamente de una paga de 565 euros.

«Soy una mujer que está sola con sus dos niños. Mi marido está en prisión y los asistentes sociales no me hacen caso. Dentro de unos días tendré que estar en la calle con mis pequeños. No puedo conseguir un trabajo porque tengo que cuidar a mis hijos hasta que empiecen en la escuela y la guardería, y con mi salario tengo que elegir entre darles de comer o pagar un alquiler», aseguró la mujer con lágrimas en los ojos. «He sentido mi vida en peligro al estar en esa vivienda, pero volví a ella porque no tengo adonde ir», dijo.

'Ni casas sin gente ni gente sin casas' fue la consigna reivindicativa de la PAH. «Las medidas que tiene previstas la Consejería de Servicios Sociales no son suficientes, la vivienda pública en Asturias es muy escasa y existen grandes tenedores de inmuebles con casas vacías», denunció Pilar Lobo, miembro de la plataforma.

La presidenta del colectivo en Asturias, Pilar Galán, explicó que «existe una falta de alternativa habitacional, sobre todo, con los desahucios de alquiler, ya que la moratoria solo abarca un mes y medio, y si las administraciones públicas competentes no toman medidas, esa familia se encontrará irremediablemente en la calle». Asimismo, añadió que «no existen bancos que ofrezcan alquileres sociales ni un plan de vivienda que cubra la demanda actual».

En estos momentos, en el Principado de Asturias se han disparado los desahucios de alquiler, según cifras del Poder Judicial. «Los juzgados están abarrotados de casos de este tipo, muchos más que por desahucios de hipoteca», explicó la presidenta de la plataforma. Además, «el decreto que existe para la adjudicación de viviendas del Principado se ha quedado obsoleto, no contempla explícitamente el hecho del desahucio de alquiler entre las condiciones para adquirir una vivienda», argumentó Galán.

Sin alternativas

La unidad familiar que encabeza Noemí Jiménez en solitario tendrá que abandonar su casa en los próximos días sin una alternativa habitacional disponible por no cumplir los requisitos necesarios para ello. Ante esto, «la única opción viable para que esta familia tenga un techo es la ocupación de viviendas que tendrían que ser públicas, como las de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), y nunca privadas», propuso Galán.