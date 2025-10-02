Marta del Arco asegura que analizan ya «dos quejas» de los Puntos de Encuentro Familiar

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha informado en comisión parlamentaria de la situación de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) ... después de que el PP denunciara «irregularidades» en la gestión del de Oviedo tras las quejas recibidas por parte de progenitores usuarios y de la asociación Maeve contra la violencia de género. Del Arco, según recoge Europa Press, ha asegurado que actualmente estos Punto de Encuentro Familiar dan servicio a 614 menores. El de Oviedo, atiende más de 320 casos.

La consejera aseguró que en el último año les consta por escrito que ha llegado a la Dirección General de Infancia y Familias, que es quien ha de velar por el cumplimiento del contrato, dos quejas por escrito. «Soy consciente del malestar. Nos han llegado dos quejas por escrito. Cada vez que hay una queja, nosotros lo que hacemos es analizar de una forma sosegada y con todas las partes implicadas cuál es la situación para llegar a generar cambios dentro de la legislación que tenemos, cambios estructurales importantes que permitan mejorar», explicó la consejera.

De momento, abundó, se han reunido con la Viceconsejería de Justicia y trabajan de la mano de la Dirección General de Igualdad, porque es necesario adaptar el decreto de hace 20 años a legislación posterior.

La diputada popular Beatriz Polledo advirtió que «más allá de esas dos quejas de las que habla Del Arco, a su grupo le han llegado bastantes más». «Nos preocupa la situación y el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en Asturias, no solo nos han llegado por parte de algunos usuarios, sino también se nos ha dado traslado de varios testimonios desde asociaciones como Asociación Contra la Violencia de Género. Diversos progenitores y esta asociación han denunciado irregularidades en varios PEF del Principado y se evidencia un patrón sistemático de fallos estructurales», dijo Polledo.

Exigió «una actuación inmediata por parte de la administración competente, a fin de aclarar todas las deficiencias y la necesidad urgente de una revisión externa, independiente y rigurosa del funcionamiento de los PEF».