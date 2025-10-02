El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La entrada al Punto de Encuentro Familiar de Oviedo. Alex Piña

Marta del Arco asegura que analizan ya «dos quejas» de los Puntos de Encuentro Familiar

La diputada popular Beatriz Polledo, que ya advirtió de presuntas irregularidades en el servicio de Oviedo, pide «una actuación urgente»

E. C.

Oviedo

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:17

Comenta

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha informado en comisión parlamentaria de la situación de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) ... después de que el PP denunciara «irregularidades» en la gestión del de Oviedo tras las quejas recibidas por parte de progenitores usuarios y de la asociación Maeve contra la violencia de género. Del Arco, según recoge Europa Press, ha asegurado que actualmente estos Punto de Encuentro Familiar dan servicio a 614 menores. El de Oviedo, atiende más de 320 casos.

