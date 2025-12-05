El mercado navideño El Camino, en Oviedo, ofrece 400 productos artesanales de 60 monasterios El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, estrena la nueva ubicación en la calle Milicias Nacionale, con casetas fabricadas por el taller de empleo

La calle Milicias Nacionales se ha transformado en el epicentro de la artesanía conventual con la inauguración del III Mercado El Camino, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con la Fundación Contemplare. Hasta el próximo 23 de diciembre se podrán adquirir más de 400 variedades de productos elaborados «en silencio y oración» por comunidades religiosas de sesenta monasterios de España, Francia e Italia.

El alcalde, Alfredo Canteli, se encargó de cortar la cinta inaugural acompañado por la concejala de Economía, Leticia González, y la directora de la Fundación Contemplare, Alejandra Salinas. Durante el recorrido, el regidor no ocultó su satisfacción por la consolidación de un evento que considera una «apuesta personal» y que supone «un claro apoyo a todos estos conventos que elaboran productos exquisitos». Además, puso en valor el trabajo local, destacando que las nuevas casetas, «mucho más amplias», han sido construidas por los participantes de talleres de empleo municipales: «Pueden estar muy orgullosos de su trabajo», elogió.

El traslado del mercado a Milicias Nacionales ha sido recibido con optimismo por quienes están detrás del mostrador. Jimena Artime, una de las vendedoras, confirmó las buenas sensaciones: «Tenemos buenas expectativas, pasa mucha gente. La otra ubicación era céntrica, pero esta es una calle donde hay tiendas y está más de paso sobre todo en esta época».

Una visión compartida por Alexis Rojas, que participa por primera vez con la entidad: «Nos gusta esta ubicación, tiene más tránsito». También Jorge Álvarez, vendedor ovetense, apuesta por el éxito de la calle: «Soy de Oviedo y me conozco esta zona, tenemos muchas expectativas». Aunque la oferta incluye desde cosmética natural hasta ropa de bebé, los dulces navideños son los protagonistas indiscutibles. Según relató Jimena Artime el éxito ha sido inmediato: «El producto estrella es el pan de Cádiz; ya el primer día lo vendemos todo. También unos mazapanes de un convento de Ávila que, en cuanto los ven, vuelan».

Por su parte, Jorge Álvarez destacó que en su puesto, dedicado íntegramente al dulce, «lo más demandado son las yemas y todo lo de Santa Clara y las Clarisas». Para Alexis Rojas, la apuesta barre para casa: «Nuestro producto estrella es el queso y los productos de las monjas de Las Pelayas, que es el plato fuerte y representa a la tierra».

El mercado también ofrece espacio para la artesanía exclusiva. Natalia Díaz, encargada de la única caseta que combina artesanía con productos navideños, se mostró agradecida con la acogida: «Todos los productos vienen de conventos. Es impresionante la respuesta de la gente de Oviedo, lo que favorece que esto sea posible». El mercado permanecerá abierto n horario de mañanas de 12 a 15 horas y por las tardes abrirá de 17 a 21 horas.