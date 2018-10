La mujer de Christian Sandulache se niega a declarar La actual pareja de uno de los acusados entra en la sala a gritos increpando a dos de las acusadas y a la presidenta del tribunal CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 10 octubre 2018, 02:23

La actual mujer de uno de los acusados de liderar, presuntamente, una de las redes de trata de seres humanos más violentas de España, estaba llamada ayer a testificar pero no lo hizo. Se acogió a su derecho a no declarar porque «es mi marido», espetó entre gritos a la presidenta del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Justo antes de entrar en sala, su abogado ya le advirtió que se «ciñese» a lo acordado entre ambos pero la mujer lejos de ello accedió profiriendo gritos contra el tribunal y dos de las acusadas que comparten banquillo con los hermanos Sandulache y otros dos acusados.

La jueza, María Luisa Barrios, le llamó la atención y le recordó que, efectivamente, podía acogerse a su derecho a no declarar. Tras unos segundos de tensión, decidió salir de la sala y no prestar declaración para no perjudicar a su marido.

La segunda sesión del juicio contra el clan de los Sandulache contó también con el testimonio del taxista encargado de trasladar y recoger a las presuntas víctimas de la trata de seres humanos de los pisos que compartían con los acusados a los club de alterne donde ejercían la prostitución presuntamente en contra de su voluntad. Dijo que fue contratado por una mujer que no se encontraba en la sala, en referencia a la hermana de Christian y Sebastián Sandulache. Aseguró desconocer la situación que estaban viviendo las mujeres a pesar de que una de las testigos afirmó que sí lo sabía y que no las ayudaba «porque no le convenía». Agregó que desconocía por completo que a las mujeres le retirar la documentación y que se enteró en una ocasión que le paró la Policía cuando viajaba con varias de ellas y estas dijeron que no portaban los documentos.

La vista finalizó con el testimonio de los empleados de los locutorios de General Elorza y Pumarín, donde supuestamente se hacían los envíos de dinero a Rumanía.