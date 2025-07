El negocio del souvenir «va bien» en Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Viernes, 18 de julio 2025, 22:07 Comenta Compartir

En Oviedo, donde la lluvia es casi patrimonio, los turistas no solo vienen a contemplar la Catedral gótica o a dejarse llevar por el encanto de su casco antiguo; también vienen a llevarse un pedacito de Asturias en la maleta a modo de recuerdo. Y ahí es donde entran en juego las tiendas de souvenirs: hay casi una docena repartidas en el centro y El Antiguo, pero con una fuerte concentración en la emblemática calle Cimadevilla.

Detrás de estos mostradores hay historias familiares, estrategias comerciales y una lucha constante por sobrevivir en un sector que depende en gran medida de los vaivenes del turismo nacional e internacional. En Todo Asturias, una de las tiendas más conocidas, Fran Areces representa el relevo generacional de una familia dedicada al mundo del souvenir. Un sector que, en Oviedo, «va bien, de momento»; pero, advierte, «tampoco sería bueno que nos masificáramos mucho. Estar todos en la misma calle está bien porque pasa gente todo el día, pero si somos demasiados…».

Su padre le traspasó el negocio hace una década y desde entonces ha visto cómo las preferencias de los turistas han ido evolucionando. «Lo que más vendo son los hórreos en miniatura, las tazas, las figuras mitológicas… pero los imanes y llaveros son lo que más se lleva la gente», explica.

Ampliar Fran Areces es el responsable de Todo Asturias, un negocio familiar. A. P.

Los comerciantes coinciden en que no todos los días del verano son iguales. Curiosamente, el sol y el calor no siempre son buenos aliados para ir de compras en la capital. «Cuando hace mucho calor, la gente se va a la playa o a los Lagos de Covadonga. Esos días se nota muchísimo menos movimiento», comenta Carlota González, que comparte tienda, Asturias Encantada, con Adriana Quince. «Hay veces que vienen de golpe un montón de franceses y no sabes por qué», dice. Adriana lo atribuye a los autobuses turísticos que paran en la calle Jovellanos o a vuelos concertados, una explicación que también vale para las visitas esporádicas desde Canarias. «Hay días que sube todo el grupo de golpe y arrasan cuando entran a la tienda», añade.

En estos establecimientos, el turista extranjero es bienvenido, pero sigue siendo minoría. «Ha subido, sí, pero no es el que más llega. Si vienen cuatro, ya es un 400%, pero son solo cuatro», ironiza Noelia González, de la tienda Alcordances.

Los productos pequeños y ligeros son los reyes del mostrador. «Imanes, llaveros… y también los calcetines, que sorprendentemente son de lo que más llevan los extranjeros. No pesan y tienen un toque asturiano».

Ampliar Noelia González, en Alcordances, con artículos de Mafalda. Alex Piña

A pesar del crecimiento del turismo internacional, la verdadera base de estas tiendas sigue siendo el visitante nacional e incluso el propio asturiano. «Vendemos muchas camisetas a gente de aquí que quiere regalar algo típico o que le hace gracia un diseño concreto. Nosotros, por ejemplo, somos los únicos con licencia para vender la figura de Mafalda, que triunfa», dice orgullosa Noelia González.

Aunque el calendario turístico ha cambiado, todos señalan que el grueso del verano se concentra en agosto y principios de septiembre. «Hace 25 años era todo más estacional. Ahora hay más movimiento en junio, sobre todo extranjero, y julio es más familiar. Pero la fuerza está en el final del verano». Hay tiempo para los recuerdos.